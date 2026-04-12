Ellenszegült egy ország a gyerekvédelmi trendnek

Az elmúlt évek meghatározó digitális szabályozási trendjévé vált, hogy a védelmüket hangoztatva a kormányok korlátozni próbálják a gyerekek közösségi médiázását. Az Ausztráliában indult hullám Észak-Amerikát és Európát is elérte, a közelebbi államok közül Ausztria, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, továbbá Spanyolország is ilyen lépést fontolgat.

A tiltás csak a gyerekekre hárítja a felelősséget az elszenvedett károkért

A gyerekek közösségi médiázásának törvényi korlátozása megosztja a szakértőket, noha a szolgáltatások túlzott használata többek közt depressziót, szorongást, alváshiányt okozhat. Abban nagy vonalakban mindenki egyet ért, hogy valamit tenni kell a Facebookhoz és a TikTokhoz hasonló cégek addiktív algoritmusai és pszichológiai trükkjei ellen, de a törvényi tiltást nem mindenki érzi realisztikusnak.

A tiltásokat kicselezhetik a gyerekek, de éppen a közösségi szolgáltatások előnyeitől is megfoszthatja őket.

Új gondokat generálhatna a gyerekvédelmi tiltás

Most a fősodorral szembemenve Észtország oktatási minisztere kijelentette, hogy a kormány nem kívánja törvényileg korlátozni a gyerekek közösségimédia-használatát. Kristina Kallas szerint a tiltás nem hatékony út, nem fogja ténylegesen a problémákat, legfeljebb újakat generál.

Kallas szerint nem a gyerekeket kell felelőssé tenni az őket ért kárért: a kormányokat és a közösségi médiás cégeket terheli a felelősség azért, hogy a fiatalok nem tudják biztonságosan használni a szolgáltatásokat.

Meglátása szerint a közösségi média használatának törvényi korlátozása rossz megközelítés. Helyette uniós fellépéssel felelős önszabályozásra kell kényszeríteniük az ipart, mert nem igaz, hogy ne lenne meg az ehhez szükséges érdekérvényesítő képesség.

