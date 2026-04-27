Közel húszmillió francia adatait lopták el a hackerek

Súlyos adatvédelmi botrány tört ki Franciaország egyik kulcsfontosságú kormányzati szervezeténél, az ANTS felel a személyi igazolványhoz vagy vezetői engedélyhez hasonló, fényképes igazolványok kiállításáért. Az okmányhivatal szerint hackerek hozzáfértek a számítógépes rendszereihez és ellopták egyes állampolgárok személyes adatait, többek között teljes nevekről, születési adatokról, lakcímekről, e-mail-címekről, telefonszámokról van szó.

Ha igaz, amit a hackerek állítanak, akkor minden idők egyik legnagyobb adatlopása történt

Fotó: Florian Gagnepain / Unsplash

A támadást április 15-én észlelte az ANTS, de csak napokkal később jelentette a francia adatvédelmi hatóságnak. Az okmányhivatal szerint folyamatban van a nyomozás, az érintett polgárokat pedig értesíteni fogja, de azt nem közölte, hogy hány személyt érintett az adatlopás.

A betörők azt állítják, hogy 18-19 millió állampolgár személyes adatai jutottak a birtokukba, az adatokat pedig már árulják is a sötét weben.

Erre készülhetnek a hackerek áldozatai

A kilopott adatok között nincs olyan információ, amivel közvetlenül vissza lehetne élni, az efféle lopásokban megszerzett ismereteket személyre szabott adathalász támadásokra szoktak felhasználni a kiberbűnözők.

Jelen esetben elsődlegesen e-mailben, közösségi médiás üzenetekben, SMS-ekben és telefonhívásokban érkező csalási kísérletekre lehet számítani.

A helyzetet különösen veszélyessé teszi, hogy a bűnözők több olyan információit is ismernek, amelyeket bemutatva vagy elmondva megpróbálhatják elaltatni a felkeresettek éberségét, hogy aztán például adathalász weblapra irányítva kicsalják a kártyaadataikat, vagy kártevőt telepíttessenek velük a számítógépeikre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!