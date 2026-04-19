Így ismerhetjük fel a hamis webáruházakat, mielőtt ellopnák a pénzünket

A fekete péntek, a karácsonyi szezon és az egyéb nagy leárazási időszakok nemcsak a vásárlókat vonzzák, hanem a csalókat is. De nem csak ezekben az időszakokban szaporodnak gombamód a hamis webáruházak, amelyek látványos kedvezményekkel és népszerű termékekkel csábítják a gyanútlan vásárlókat. A fizetés után azonban vagy egyáltalán nem érkezik meg a csomag, vagy értéktelen utánzat kerül a postaládánkba – a megadott banki adatok pedig a csalók kezébe kerülhetnek.

A hamis webáruházak felismerése nem igényel különleges tudást, csupán néhány perc odafigyelést.

A helyzetet bonyolítja, hogy ezek az oldalak ma már professzionálisan néznek ki: valódi logókat, gondosan megírt termékleírásokat és látszólag működő ügyfélszolgálati elérhetőségeket tartalmaznak. Ennek ellenére van néhány árulkodó jel, amelyet érdemes ismerni.

Hogyan ismerhetjük fel a hamis webáruházakat?

A legmegbízhatóbb ellenőrzési szempontok, amelyeket minden vásárlás előtt célszerű végigvenni:

A domain neve és kora az egyik legfontosabb árulkodó jel. A hamis webáruházak sokszor ismert márkák nevéhez hasonló, de attól kissé eltérő webcímeket használnak – például egy extra kötőjellel, számmal vagy más végződéssel. Az oldal korát ingyenes online eszközökkel, úgynevezett WHOIS-kereső oldalakkal ellenőrizhetjük: ha egy webshop domainje mindössze néhány hete vagy hónapja lett regisztrálva, az komoly figyelmeztető jel.

A fizetési lehetőségek szűkössége szintén gyanút kelthet. Ha egy webáruház csak banki átutalást vagy kizárólag kriptovalutát fogad el, és nem kínál kártyás fizetést vagy utánvétet, az erős figyelmeztető jel. A megbízható webshopok jellemzően több fizetési módot is biztosítanak, és rendelkeznek valamilyen vásárlói garanciával.

A vásárlói vélemények hiánya vagy gyanús jellege szintén sokat elárul. Ha egy webáruházhoz egyáltalán nem találunk független értékeléseket – sem a Google-on, sem fórumokon, sem közösségi médiában –, az önmagában is aggasztó. Ha vannak értékelések, de azok mind tökéletesek, rövid idő alatt keletkeztek és sablonos szövegűek, azok valószínűleg hamisak.

Mit tegyünk, ha már fizettünk egy gyanús oldalon?

Ha utólag derül ki, hogy hamis webáruháznál vásároltunk, az első teendő a bankunk azonnali értesítése. Kártyás fizetés esetén lehetőség van a tranzakció visszaterhelésére, amelyet chargeback eljárásnak neveznek – ezt a bank tud elindítani, de minél hamarabb jelezzük a problémát, annál nagyobb az esély a sikerre. Emellett érdemes feljelentést tenni a rendőrségen, és bejelenteni az esetet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is.