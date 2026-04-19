Brutális áremelést jelentett be a Meta – mélyebben a zsebébe kell nyúlnia

Szigorúan péntekre időzítve jelentős áremelést jelentett be a Facebook és az Instagram mögött álló Meta, hivatalosan 2026. április 19-től a Quest 3 és Quest 3s virtuális valóságos headsetekért is többet kell majd fizetniük a vevőknek. A cég szerint az áremelés ellenére továbbra is a legjobb ár-érték arányú termékek lesznek a piacon, az árkorrekciót a memóriaválság tette szükségessé.

Erős a gyanú, hogy a Meta részben hajlandó volt lenyelni a headsetekben lévő memóriachipek árainak az emelkedését

Fotó: Mark Zuckerberg / Instagram

Mindez önmagában nem meglepő, nemrég a Sony PlayStation 5 is fájó áremelést kapott. Viszont az érdekes, hogy a hivatalos keretek között felújított, azaz használt modellek árát is jócskán megemelte a Meta.

Az Egyesült Államokban a használt Quest 3s modellek az új testvéreikhez hasonlóan 50 dollárral drágulnak, míg a felújított Quest 3 ára 170 dollárral lő ki, miközben a vadiúj verziója csak 100 dolláros áremelést kapott.

Így változnak a headsetek európai ára

A Meta VR-sisakjai globálisan drágulnak, így többek közt az európai vevők is kénytelenek lesznek mélyebben belenyúlni a pénztárcájukba. Az olcsóbb Quest 3s termékek 30 euróval, míg a Quest 3 headset 70 euróval drágul, ilyen sorrendben 11 ezer és 25 ezer forintokról van szó.

A headsetek új árai:

Meta Quest 3S (128 GB): 330 euró helyett 360 euró (~130 ezer forint)

Meta Quest 3S (256 GB): 440 euró helyett 470 euró (~170 ezer forint)

Meta Quest 3 (512 GB): 550 euró helyett 620 euró (~224 ezer forint)

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!