Amilyen olcsó, annyit is ér a havidíjas Instagram

Új havidíjas előfizetésekkel generálnának még több hasznot Mark Zuckerberg számára a Meta közösségi szolgáltatásai és appjai, ám a részletek eddig homályosak voltak. A napokban végre konkrétumok érkeztek, legalább a Fülöp-szigeteken, Japánban és Mexikóban megkezdődött az Instagram Plus nyilvános tesztelése, ez jelenleg piactól függően havi 1-2 dollárba kerül.

Inkább a tartalomkészítőknek, mintsem a hétköznapi felhasználóknak hasznos az Instagram Plus

A hétköznapi felhasználók számára az olcsó előfizetés talán legfontosabb funkcióját a mások történeteinek titokban való megtekintése jelenti: a videók közzétevői nem látják, hogy az előfizetéssel rendelkezők megnézték a videóikat.

A tartalomkészítők számára hasznosabb az Instagram Plus

Ennek ellenére a havidíjas előfizetés inkább az influencerek vagy azzá válni kívánók számára érdekes: a tartalomkészítők megtudhatják, hogy hányszor játszották vissza a sztorijaikat, és kereshetnek a konkrét nézők között.

Emellett korlátlan számú közönséglistát hozhatnak létre, így különböző tartalmakat mutathatnak különböző követőcsoportoknak.

Jelenleg az Instagram csak két lehetőséget kínál: az összes követőnek való megosztást, illetve a közeli barátok listán szereplőkre való korlátozást. Az előfizetők a sztori 24 órás megtekintési idejét is meghosszabbíthatják, és a tartalmaikat a követők sztorisorának az elejére tolhatják.

A Meta nem kívánta kommentálni az Instagram Plus előfizetést, így nem világos, hogy mikor válhat nemzetközileg elérhetővé, már ha nem végzi valamilyen megfontolásból a süllyesztőben. Viszont ez nem valószínű, csendben a Snapchat és az X is komoly összegeket kezdtek kaszálni a hasonló előfizetéseikkel, így nem valószínű, hogy a Meta visszakozni fog.

Kapcsolódó érdekesség, hogy május elején az Instagram nagy csendben megszünteti a végponttól végpontig tartó titkosítást a chatfunkciójában.

