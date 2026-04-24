Vezetékes vagy mobil? Így interneteznek a magyarok

Friss adatokkal szolgált a magyarok internethasználati szokásairól a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A felmérése alapján a 2025-ös évben zsinórban negyedszerre stagnált az internetkapcsolatot egyáltalán nem használó háztartások aránya, tavaly 15 százalék volt az arányuk.

A magyar háztartások csak 8%-a használt kizárólag mobilinternetet

A döntő többség viszont mindkét technológiával él, egyetlen év alatt plusz 5 százalékkal 71%-ra lőtt ki az olyan háztartások aránya, amelyek mindkét típusú netkapcsolatot használják.

A növekedés elsősorban abból fakad, hogy négy százalék eséssel 5%-ra csökkent az olyan háztartások aránya, amelyek kizárólag vezetékes netet használnak, míg az exkluzívan mobilnetet használók aránya egy százalék mínusszal 8%-ra esett vissza.

Megdőlt a mobilinternetes mítosz

„A kutatás eredménye cáfolja azt a feltételezést, hogy a kizárólag mobilinternetet használók a tehetős, modern életmódot folytató rétegből kerülnének ki. A választást sokkal inkább a háztartás mérete és pénzügyi helyzete befolyásolja: az egyszemélyes háztartások 17 százaléka éri be kizárólag mobilnettel, míg a három- vagy többfős családoknál ez az arány mindössze 1 százalék. Az egzisztenciális helyzet is meghatározó, hiszen a legalsó jövedelmi negyedbe tartozók 16 százaléka használ kizárólag mobilnetet, szemben a felső negyed 3 százalékos arányával.

A sávszélesség-igényes szolgáltatások, mint például az egyre népszerűbb streaming, szintén a vezetékes net mellett szólnak, az ilyen előfizetők körében a kizárólag mobilnetet használók aránya még a fél százalékot sem éri el” – olvasható az NMHH közleményében.

A helyzet az árak láttán is érthető, a magyar háztartások nagy átlagban havi 5700 forintot fizetnek a korlátlan adatforgalmú vezetékes internetért, míg a használható mennyiségű mobilnetes adatkeretet kínáló mobil-előfizetések 7000 forint felett kezdődnek.

Az NMHH nemrég jó hírrel szolgált, a szolgáltatók hamarosan megkezdik a mobilszámokról érkező, jó eséllyel csaló hívások blokkolását.

