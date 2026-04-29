Rémisztő hibától szenvednek a legújabb iPhone-ok

Tavaly ősszel sem hoztak szenzációs fejlesztéseket a legújabb iPhone mobilok, a megszokottnak megfelelően inkrementális reszeléseket és előrelépéseket kínáltak a fogyasztók számára. Ez sajnos nem tartotta vissza az Apple-t attól, hogy sokkoló hibát csempésszen beléjük, az elmúlt hónapokban befutott panaszok alapján abszolút hallatlan problémával szembesülhetnek a gazdáik.

Csak egy módon lehet újraéleszteni a tetszhalott iPhone-okat

Fotó: Eugene Chystiakov / Unsplash

A jelenség kifejezetten rémisztő: a panaszosok szerint ha teljesen lemerül az iPhone 17 készülékek vagy az iPhone Air akkuja, akkor a telefonok nem reagálnak a vezetékes töltőre való rádugásukra. Ilyenkor pár pillanaton belül meg kellene kezdődnie a töltésnek, a kijelzőn megjelenő értesítés kíséretében.

Ez nem történik meg, és a gombok nyomogatására sem reagálnak a készülékek, látszólag teljesen halott állapotba kerülnek.

Különleges iPhone-töltőre lehet szükség

Egy pórul járt amerikai vásárló jobb híján elvitte a mobilját egy Apple Store kereskedésbe, ahol tudtak a problémáról és ismerték a megoldását: a tetszhalott telefonokat specifikusan MagSafe mágneses rögzítést használó, vezeték nélküli töltőre kell tenni.

Erre rövid idő után felébrednek, bekapcsolhatóvá válnak, onnantól kezdve pedig már működik a vezetékes töltés.

Az Apple Store dolgozói azt tanácsolták a panaszosnak, hogy telepítse a készülékre az iOS legújabb frissítését, azt követően elméletileg nem fog újból előjönni a probléma. Ez hét hónappal ezelőtt történt, ám a mai napig érkeznek a panaszok a jelenségről.

Nem világos, hogy mi ennek az oka: vagy az Apple-nek nem sikerült javítania a hibát, vagy a panaszosok máig nem telepítettek egyetlen rendszerfrissítést sem a mobiljukra.

A helyzet tisztázódásáig a legjobb ötlet, ha az iPhone 17 szériás és iPhone Air mobilok tulajdonosai inkább nem engedik teljesen lemerülni az akkut.

