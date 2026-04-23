Javították az iPhone hibáját, amit kihasznált az FBI

Érdemes minél előbb telepíteni az iPhone és iPad eszközökre megjelent iOS 26.4.2 és iPadOS 26.4.2 frissítéseket, kritikus adatbiztonsági hibát javítanak az Apple mobileszközein. A sérülékenység április elején kapott sajtóvisszhangot, miután bírósági dokumentumokból kiderült, hogy az FBI képes volt egy vádlott mobiljáról visszanyerni a titkosított Signal üzenetküldőben kapott üzeneteket.

Az iPhone szoftverhibája miatt feleslegesen megőrzésre kerültek az értesítések tartalmai

Fotó: Talha Uğuz / Pexels

Ez igencsak meglepő fejlemény volt mindenki számára, hiszen egyrészt a Signal egy erősen titkosított üzenetküldő, másrészt pedig a telefonjának lefoglalása előtt a nő teljesen törölte arról a mobilappot.

Elméletileg a Signal semmilyen adatának sem nem szabadott volna rajta maradnia a készüléken.

Az iPhone üzemzavara sietett az FBI segítségére

A bírósági dokumentumok nagy vonalakban leleplezték a rejtélyt: az FBI informatikusai az iPhone értesítési rendszerének az adatbázisából szedték ki a Signalon kapott üzeneteket. Az iOS és iPadOS tisztázatlan ideje hibásan viselkedett, nem törölte a már nem aktuális tételeket az adatbázisból.

Emiatt a nyomozók hozzáfértek azokhoz a kapott üzenetekhez, amelyeket korábban értesítésekben mutatott a gyanúsított mobilja.

A most megjelent 26.4.2 verziójú szoftverfrissítésekben az Apple javította ezt a hibát, továbbá a legújabb szoftver telepítése során automatikusan törli is az értesítési adatbázisból az esetlegesen bennragadt, régi értesítéseket.

