Javították az iPhone hibáját, amit kihasznált az FBI

Törölt üzeneteket lehetett visszaállítani a sebezhetőséggel. Az iPhone mellett az iPadet is érinti a hiba.
Érdemes minél előbb telepíteni az iPhone és iPad eszközökre megjelent iOS 26.4.2 és iPadOS 26.4.2 frissítéseket, kritikus adatbiztonsági hibát javítanak az Apple mobileszközein. A sérülékenység április elején kapott sajtóvisszhangot, miután bírósági dokumentumokból kiderült, hogy az FBI képes volt egy vádlott mobiljáról visszanyerni a titkosított Signal üzenetküldőben kapott üzeneteket.

Az iPhone szoftverhibája miatt feleslegesen megőrzésre kerültek az értesítések tartalmai
Az iPhone szoftverhibája miatt feleslegesen megőrzésre kerültek az értesítések tartalmai
Fotó: Talha Uğuz / Pexels

Ez igencsak meglepő fejlemény volt mindenki számára, hiszen egyrészt a Signal egy erősen titkosított üzenetküldő, másrészt pedig a telefonjának lefoglalása előtt a nő teljesen törölte arról a mobilappot. 

Elméletileg a Signal semmilyen adatának sem nem szabadott volna rajta maradnia a készüléken.

Az iPhone üzemzavara sietett az FBI segítségére

A bírósági dokumentumok nagy vonalakban leleplezték a rejtélyt: az FBI informatikusai az iPhone értesítési rendszerének az adatbázisából szedték ki a Signalon kapott üzeneteket. Az iOS és iPadOS tisztázatlan ideje hibásan viselkedett, nem törölte a már nem aktuális tételeket az adatbázisból. 

Emiatt a nyomozók hozzáfértek azokhoz a kapott üzenetekhez, amelyeket korábban értesítésekben mutatott a gyanúsított mobilja.

A most megjelent 26.4.2 verziójú szoftverfrissítésekben az Apple javította ezt a hibát, továbbá a legújabb szoftver telepítése során automatikusan törli is az értesítési adatbázisból az esetlegesen bennragadt, régi értesítéseket.

