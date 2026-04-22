Olcsóbb lett a játékbérlő, de nem mindenki örülhet ennek

Az Xbox Game Pass és a PC Game Pass havidíjas játékbérlőket paradigmaváltó csodafegyvernek szánta a Microsoft, az előbbit a PlayStation által a ringben félholtra vert Xbox konzolok eladásainak a növelésére kívánta használni. A recept egyszerű volt: aki Xboxot vesz a konkurens termék helyett, az havi néhány dollárért játékok százaival játszhat szabadon.

Csökkent a játékbérlők ára, de jó kérdés, hogy ezzel sikerülhet-e növelni az előfizetői bázisaikat.

Fotó: Sam Pak / Unsplash

Ez egy ideig igaz is volt, azonban az évek során addig emelgette a Game Pass árát a Microsoft, hogy a számítógépes és konzolos gamerek jókora része számára elkezdett vállalhatatlanná válni a költsége.

A játszási szokások függvényében akkora anyagi teherré válhatott, amit tömegek nem tudnak vagy kívánnak lenyelni.

Reszelt a játékbérlő árán az Xbox új vezetője

A Microsoft videójátékos üzletágát Phil Spencertől néhány hete átvett Asha Sharma most az első érdemi döntését meghozva az árcsökkentés mellett voksolt, az Xbox Game Pass Ultimate és a PC Game Pass árát is majdnem negyedével csökkentette.

Ennek viszont ára van: innentől kezdve nem kerülnek beléjük a megjelenés napján a legújabb Call of Duty-játékok, csak egy évvel a kiadásukat követően debütálnak majd a játékbérlőkben.

Aki nem játszik a Call of Duty szériával, az örülhet az árcsökkentésnek, hiszen innentől kezdve olcsóbban kapja meg ugyanazt. Viszont a játékszéria Game Pass-t használó rajongói kénytelenek lesznek újból kinyitni a pénztárcáikat, ha rögtön nyúznák a sorozat legújabb tagjait. Ez esetfüggően azt jelentheti, hogy vagy nem éri meg többé fizetniük a játékbérlőért, vagy a megtartása ellenére jóval több pénzt lesznek kénytelenek játékra költeni a jövőben.

A mostantól érvényes havidíjak:

Xbox Game Pass Ultimate: 10 890 forint helyett 7090 forint

PC Game Pass: 5990 forint helyett 5090 forint

Az árcsökkentés további érdekessége, hogy ugyan jelentősen olcsóbbá váltak a csomagok, de nagyságrendileg talán nem akkora az árvágás, ami szükséges volna a Game Pass-t az ára miatt eddig elkerültek meggyőzéséhez.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!