Az erős jelszó híve? Kiváló, de ne lőjön túl a célon

Az erős jelszavak kisbetűk, nagybetűk és számok mellett különleges karaktereket is tartalmaznak. Ezek óriási mértékben növelik a kombinációk számát abban az esetben, ha a támadók találgatásos módszerrel próbálnák „feltörni” a jelszó által védett felhasználói fiókot vagy eszközt.

A jelszó különleges karakterek tekintetében jobb ragaszkodni a gyakran használt szimbólumokhoz

Sajnos most valós életbeli példa érkezett a túl jónak mondható jelszó veszélyeire, és a szokásostól eltérően nem az elfelejtés kockázatáról van szó. Egy USA-ban tanuló cseh egyetemi hallgatót nemrég egyszerűen kizárt a mobiljából az Apple, miután egy rendszerfrissítéssel kiütött egy olyan speciális karaktert (ˇ) az iOS billentyűzetéről, amely része volt a szupererős jelszavának.

Nem tudja beírni a jelszót a diák

A fiatal eddig egy iPhone 13 mobilt használt iOS 18 rendszerrel, ezzel rendben beírható volt a jelszava, azonban április elején frissített az iOS 26.4 rendszerre. Megdöbbentve tapasztalta, hogy ugyan a billentyűzetről alapvetően nem tűnt el a különleges karakter, de a jelszó megadásakor nem engedi beírni a mobilja, így nem tudja feloldani a készüléket.

Az áldozat szerint már nagyon megviselt állapotban van az iPhone-ja, nem képvisel értéket, de a rajta lévő fotókról nem készített biztonsági másolatot, és nem szeretné elveszíteni azokat.

Emiatt az iPhone gyári alaphelyzetbe állítása nem jöhet szóba, a hétköznapi mobilozási igények kielégítésének céljából egyelőre vett helyette egy nagyon olcsó androidos telefont. Reményei szerint az iOS egy jövőbeli frissítésében megoldja a problémát az Apple, de ha nem, akkor végleges átáll a rivális rendszerre, és beletörődik a fotóinak az elvesztésébe.

