Veszélybe kerülhetnek a jelszavaink, ha így tároljuk őket!

Szinte minden böngésző – legyen szó a Chrome-ról, a Firefoxról, a Safaritól vagy az Edge-ről – felajánlja, hogy elmenti a belépési adatainkat, és legközelebb automatikusan kitölti azokat. Ez valóban kényelmes, és sokan évek óta így használják az internetet. A probléma azonban az, hogy a böngészők jelszókezelő funkciója korántsem olyan biztonságos, mint amilyennek látszik.
A böngészőbe mentett jelszavak tárolási módja gyártónként eltér, de az esetek többségében ezek az adatok viszonylag könnyen hozzáférhetők – különösen akkor, ha valaki fizikailag hozzáfér a számítógépünkhöz, vagy ha kártékony szoftver kerül a gépre.
Miért jelent kockázatot a böngészős jelszótárolás?
A legfontosabb veszélyek, amelyekkel számolni kell:
- A kártékony szoftverek kifejezetten a böngészők jelszóadatbázisát célozzák. Az úgynevezett „infostealer" típusú programok – amelyek sokszor egy látszólag ártatlan letöltéssel vagy e-mail-melléklettel kerülnek a gépre – képesek egyetlen lépésben kiolvasni az összes böngészőben tárolt jelszót, felhasználónevet és munkamenet-adatot. Mivel ezek az adatok sokszor titkosítatlanul vagy könnyen visszafejthető formában tárolódnak, egy ilyen támadás pillanatok alatt hozzáférést adhat minden fiókunkhoz.
- A megosztott számítógépek szintén komoly kockázatot jelentenek. Ha egy munkahelyi gépen, közös családi számítógépen vagy bármilyen más megosztott eszközön mentjük el a jelszavainkat a böngészőbe, azt bármely más felhasználó egyszerűen megnézheti a böngésző beállításaiban – jelszó nélkül, néhány kattintással.
- A szinkronizáció is kétélű fegyver. Ha a böngészőfiókunk – például a Google-fiókunk – kompromittálódik, az összes szinkronizált jelszó egyszerre válik elérhetővé a támadó számára, függetlenül attól, hogy hány eszközön használjuk a böngészőt.
Mi a biztonságosabb alternatíva?
A dedikált jelszókezelő alkalmazások – mint a Bitwarden, a 1Password vagy a KeePass – lényegesen magasabb szintű védelmet nyújtanak. Ezek az eszközök erős titkosítással tárolják az adatokat, és egyetlen főjelszóval védik a teljes adatbázist. A Bitwarden ingyenes változata a legtöbb felhasználó igényeit teljes mértékben kielégíti, és böngészőbővítményként is telepíthető, így a kényelem sem szenved csorbát. Emellett ezek az alkalmazások segítenek erős, egyedi jelszavakat generálni minden fiókhoz – ami önmagában is az egyik leghatékonyabb védelmi intézkedés.
A böngészőbe mentett jelszó kényelmes, de kockázatos megoldás. Egyetlen sikeres támadás, egy megosztott számítógép vagy egy kompromittált böngészőfiók elegendő ahhoz, hogy az összes tárolt belépési adatunk illetéktelen kezekbe kerüljön. Egy dedikált jelszókezelő alkalmazásra való váltás nem igényel különösebb technikai tudást, és a kényelemből sem kell sokat feladni – cserébe viszont lényegesen biztonságosabb környezetben tárolhatjuk a legérzékenyebb digitális adatainkat.
