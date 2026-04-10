Újabb közösségi oldalon írhatóak át a kommentek

Újabb közösségi szolgáltatás adta be a derekát, népszerű felhasználói igényre reagálva az Instagram is szerkeszthetővé tette a mások képei és videói alatt hagyott kommenteket. A funkció jóvoltából nem kell többé törölni és újraírni az elrontott vagy megbánt hozzászólásokat.

Sajnos nincs rá garancia, hogy senki sem látta a megbánt komment eredeti változatát

Fotó: Chad Madden / Unsplash

Viszont fontos limitáció, hogy a kommentek csak a beküldésüket követő 15 percben szerkeszthetőek, viszont ebben az időablakban akárhány alkalommal.

A már elküldött kommentek láthatóak mások számára, így a tartalmuk javításáig bárki elolvashatja az eredeti hozzászólást.

Pár koppintás a komment szerkesztése

A funkció használata egyszerű: a komment elküldése után megjelenik a „Szerkesztés” opció, amelyre kattintva vagy koppintva a megadott időablakon belül módosítható a szöveg.

A módosított hozzászólások mellett megjelenik egy „Szerkesztve” jelzés, de más oldalakkal ellentétben az Instagramon nem lehet utólag megnézni a komment korábbi változatát.

Az Instagram már szóba került a napokban, pár országban olcsó és havidíjas előfizetést kezdett tesztelni.

