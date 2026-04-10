Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
komment

Újabb közösségi oldalon írhatóak át a kommentek

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
De csak rövid ideig, előnyben a gyors megbánást tanúsítók. Jelezve lesznek a szerkesztett kommentek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kommenthozzászólásInstagram

Újabb közösségi szolgáltatás adta be a derekát, népszerű felhasználói igényre reagálva az Instagram is szerkeszthetővé tette a mások képei és videói alatt hagyott kommenteket. A funkció jóvoltából nem kell többé törölni és újraírni az elrontott vagy megbánt hozzászólásokat.

Sajnos nincs rá garancia, hogy senki sem látta a megbánt komment eredeti változatát
Fotó: Chad Madden / Unsplash

Viszont fontos limitáció, hogy a kommentek csak a beküldésüket követő 15 percben szerkeszthetőek, viszont ebben az időablakban akárhány alkalommal. 

A már elküldött kommentek láthatóak mások számára, így a tartalmuk javításáig bárki elolvashatja az eredeti hozzászólást.

Pár koppintás a komment szerkesztése

A funkció használata egyszerű: a komment elküldése után megjelenik a „Szerkesztés” opció, amelyre kattintva vagy koppintva a megadott időablakon belül módosítható a szöveg. 

A módosított hozzászólások mellett megjelenik egy „Szerkesztve” jelzés, de más oldalakkal ellentétben az Instagramon nem lehet utólag megnézni a komment korábbi változatát.

Az Instagram már szóba került a napokban, pár országban olcsó és havidíjas előfizetést kezdett tesztelni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
