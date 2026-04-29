Figyelem! Minden laptopot érint a most életbe lépett törvény

Fontos szabályozás lépett életbe az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, 2026. április 28-tól kezdve a gyártók nem dobhatnak piacra olyan laptopot, amely nem USB-C csatlakozót használ az akkujának a töltésére. A gyakorlatban ez már jó ideje megvalósul, az elmúlt években az összes nagy márka átállt erre a csatlakozóra, és most elméletben is megszűnt a különcködés lehetősége.

A további problémák elkerülése érdekében a most életbe lépett előírás részét képezi, hogy a notebookok nagy teljesítményű töltése is csak a szabványos USB Power Delivery szabvánnyal történhet, akár 240W teljesítménnyel.

Emiatt nem tehetnek olyat a gyártók, hogy az USB-C port használata ellenére saját töltők használatára kényszerítik a vevőket, mert különben lassú vagy lehetetlen lesz a laptopjaik töltése.

Eladhatják a régi laptopokat a kereskedők

A szabályozás csak az újonnan piacra dobni kívánt notebookokra érvényes, így a forgalmazóknál és a kereskedőknél raktáron megmaradt, még nem USB-C töltést használó gépek eladhatóak maradtak. A használt termékekre szintén nem vonatkozik az előírás, azok továbbra is szabadon adhatóak és vehetőek.

Az USB-C fizikai csatlakozóval és USB Power Delivery szabvánnyal való töltés előírása mögött elsősorban környezetvédelmi okok állnak. A jövőben ugyanazokat a töltőket számos eszközhöz és hosszú időn át tudják majd használni a fogyasztók, így nem is lesz kötelező töltőt mellékelni az új notebookokhoz.

Ez drámaian csökkentheti a pazarlást, és messze kevesebb olyan töltő válik majd elektronikai hulladékká, amely tökéletesen működik, csak feleslegessé vált.

A most életbe lépett szabályozás az Európai Unió huszonhét tagállama mellett az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein és Norvégia területén érvényes.

