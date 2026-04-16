Levetkőztető appokat terjesztett az Apple és a Google

Az év elején komoly kritikák érték az iPhone és az Android programboltjait, miután figyelmet kapott, hogy levetkőztető appok érhetőek el belőlük. Ezek generatív mesterséges intelligencia segítségével képesek valós személyekről manipulált, szexuális tartalmú vagy szexuálisan szuggesztív képeket készíteni.

Elsősorban nők és gyerekek a levetkőztető appokat használók célpontjai

Fotó: Polina Zimmerman / Pexels

Az Apple és a Google felléptek a programboltjaik szerződési feltételeit sértő appok ellen, azonban a Tech Transparency Project legújabb kutatása alapján nem végeztek tökéletes munkát, és újabb efféle célokra is használható appokat engedtek be a kínálatukba.

Ennek tetejébe a fejlesztők gyakran életkortól függetlenül használhatónak állították be az appokat, és még reklámozták is azokat az áruházakban.

Tucatjával találtak levetkőztető appokat a kutatók

A vizsgálat során az Apple App Store kínálatában 18, míg a Google Play Áruházban 20 problémás appot fedeztek fel a kutatók. Egyes appok viszonylag nyíltan reklámozták a valódi céljukat, míg mások nem, de használhatóak voltak deepfake meztelen képek létrehozására.

A kutatók szerint a felfedezett appok összesen 483 millió letöltéssel rendelkeztek, a becslések szerint 122 millió dollár árbevételt érhettek el.

A leleplezésre reagálva az Apple 15 appot távolított el programboltjából, míg a Google „több” ellen is fellépett.

A levetkőztető appok megjelenése miatt egyre több ország fontolgat jogi lépéseket, többek közt Ausztráliában, az USA-ban, továbbá az Egyesült Királyságban is felmerült használatuk és a terjesztésük illegálissá tételének ötlete.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!