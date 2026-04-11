Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Molotov-koktélt dobtak a ChatGPT főnökének luxusházára

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Forrnak az indulatok a mesterséges intelligencia miatt. Megint lehet javítani a pénznyelő luxusházat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Helyi idő szerint péntek délután a San Franciscó-i rendőrség őrizetbe vett egy húszéves fiatalembert, a gyanú szerint aznap reggel Molotov-koktélt dobott Sam Altman luxusházára. Az incidens során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár mértékéről pedig nem érkeztek hírek, ám komoly tűzről nem számolt be a környéken a tűzoltóság.

Csak a baj van a jobboldalon látható Sam Altman luxusházával
Fotó: OpenAI

A gyanúsított később az OpenAI irodái előtt is megjelent, ahol fenyegető kijelentéseket tett a ChatGPT fejlesztőinek ijedelmére, mielőtt a rendőrség őrizetbe vette volna. A hatóság szerint a férfi által viselt öltözet megfelel a gyújtogató ruházatának, biztonsági kamerák rögzítették a molotovos gyújtogatási kísérletet.

A hatóságok későbbre ígértek részletesebb tájékoztatást, a hírek szerint a fiatalembert MI-ellenesség motiválhatta.

Jól átverték Altmant a luxusházzal

A mostani incidensnek különösen nem örülhet Sam Altman, a 2020-ban vadiújan vásárolt luxusházával ugyanis alaposan átverték. A hat éve tízmilliárd forintnak megfelelő dollárért vett épület súlyos kivitelezési hibáktól nyüzsgött, Altman pert is indított a generálkivitelező és az alvállalkozói ellen. A mostani molotovos incidens után feltehetően újból kénytelen lesz költeni rá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
