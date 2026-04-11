Molotov-koktélt dobtak a ChatGPT főnökének luxusházára

Helyi idő szerint péntek délután a San Franciscó-i rendőrség őrizetbe vett egy húszéves fiatalembert, a gyanú szerint aznap reggel Molotov-koktélt dobott Sam Altman luxusházára. Az incidens során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár mértékéről pedig nem érkeztek hírek, ám komoly tűzről nem számolt be a környéken a tűzoltóság.

Csak a baj van a jobboldalon látható Sam Altman luxusházával

Fotó: OpenAI

A gyanúsított később az OpenAI irodái előtt is megjelent, ahol fenyegető kijelentéseket tett a ChatGPT fejlesztőinek ijedelmére, mielőtt a rendőrség őrizetbe vette volna. A hatóság szerint a férfi által viselt öltözet megfelel a gyújtogató ruházatának, biztonsági kamerák rögzítették a molotovos gyújtogatási kísérletet.

A hatóságok későbbre ígértek részletesebb tájékoztatást, a hírek szerint a fiatalembert MI-ellenesség motiválhatta.

Jól átverték Altmant a luxusházzal

A mostani incidensnek különösen nem örülhet Sam Altman, a 2020-ban vadiújan vásárolt luxusházával ugyanis alaposan átverték. A hat éve tízmilliárd forintnak megfelelő dollárért vett épület súlyos kivitelezési hibáktól nyüzsgött, Altman pert is indított a generálkivitelező és az alvállalkozói ellen. A mostani molotovos incidens után feltehetően újból kénytelen lesz költeni rá.

