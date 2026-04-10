Időzített bomba van a MacBookok szoftverében

Nem csak a Windowszal van állandóan baj, az Apple MacBookokat használók sem lehetnek maradéktalanul elégedettek a rajtuk futó macOS rendszerrel. Szerencsére az Apple pár éve túllendült a szoftverminőség tekintetében eddigi legsötétebb korszakán, de alaptalan volna azt állítani, hogy ne tenné furcsa hibákkal és hiányosságokkal próbára a felhasználók türelmét.

A Windows után szabadon csak újra kell indítani a MacBookot, és újból lesz internet

Fotó: RDNE Stock project / Pexels

Most a Photon szoftverfejlesztő cég egészen huncut hibára lett figyelmes a legújabb macOS rendszerben: sikerült megtalálni a bugot, ami miatt váratlanul és érthetetlenül megszűnik a MacBookok internetre való kapcsolódási képessége, használjanak a gazdáik vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot.

Időzített bomba ketyeg MacBook hálózatkezelésében

A vállalat blogbejegyzése szerint az Apple számítógépek problémáját egy programozási hiba okozza: egész pontosan 49 nap, 17 óra, 2 perc és 47 másodperc után betelik a hálózati kód egyik változója, amelyik a számítógép elindítás óta eltelt üzemidejét tartja számon.

Ha egy változóba tartományon kívüli érték kerül, azaz túlcsordulás történik, akkor általában összeomlik az érintett alkalmazás. Jelen esetben viszont nem ez történik, az Apple programozói ugyanis olyan változót használtak, ami ilyen esetben lenullázza saját magát, hogy elkerülje az összeomlást.

A hálózatról való leválási hiba ténylegesen abból fakad, hogy a kód további része nem tudja mire vélni a változó nullára való visszaállását, így megbénul a működése.

A macOS problémáját remélhetően hamarosan javítja majd az Apple, addig is a MacBookokat használók azzal tudják „megjavítani” a számítógépüket, hogy egyszerűen újraindítják azt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!