Használt memóriachipek kerülhetnek az új mobilokba

Egyes márkák már rákényszerültek erre. Nem tudtak elég új memórialapkákat szerezni.
Egyre fojtogatóbbá válik a memóriaválság, mostanra a fogyasztók többsége elkezdte a bőrén érezni a jelenséget, egyre drágulnak a mobilokhoz és a számítógépekhez hasonló termékek. A belátható jövőben a helyzet várhatóan csak rosszabbodni fog, növekvő chiphiányra és tovább emelkedő árakra számíthatnak a gyártók és a vevők.

Túlságosan régi telefonokból szerencsére nem lehet kiszedni a modern mobilokba szükséges memóriachipeket
Most egy ismert szivárogtató abszurd információval állt elő. Yogesh Brar tudomása szerint egyes mobilmárkák nem tudtak elég rendszermemóriaként és háttértárként használható chipet szerezni, így részben átálltak a „felújított” memóriachipek használatára, hogy ne álljon le a gyártásuk.

Sajnos nem árulta el, hogy melyik márkák kezdhettek ebbe a praktikába, de jó eséllyel nem a közismert és legnagyobb cégekről van szó, hanem a kisebb halakról. Az elektronikai hulladékról levadászott chipek beépítése ellen semmiféle szabályozás sincs, de eddig csak javítóműhelyekben volt szokás a felhasználásuk, maguk a gyártók új termékekbe nem tették azokat.

A fogyasztók számára sajnos rossz hír lehet a titokban űzött praktika, hiszen minden máshoz hasonlóan a memóriachipek is tönkremennek, így csökkenhet a mobilok megbízhatósága és életciklusa.

Ez különösen igaz a háttérként használatos NAND chipekre, limitált mennyiségű írási művelet hajtható rajtuk végre, mielőtt használhatatlanná válnának. Sajnos a részletek nem világosak használt memóriachipek használatának az ügyében, így nem lehet megítélni, hogy mennyire érdemes aggódniuk a fogyasztóknak.

Megfelelő minőségbiztosítási procedúrák mellett nem feltétlenül lesz széles körű és gyakorlati probléma az enyhén használt memóriachipek új termékekbe való beépítéséből, akár környezetvédelmi pozitívumként is felfogható, de további információk hiányában jobb gyanakvással kezelni a kezdeményezést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

