Elképesztő, mennyibe fog kerülni a memóriakártya

Március végén hallatlan hír érkezett a Sony háza tájáról, a memóriachipek hiányára hivatkozva leállította a manapság jellemzően kamerákban használatos microSD és SD memóriakártyáinak a gyártását. Egyelőre nem arról van szó, hogy kilépett volna a piacról, csupán szünetet tart, amíg a memóriaválság miatt nem képes értelmezhető áron a memóriakártya gyártására.

Memóriaválság ide vagy ide, de senki sem volt felkészülve a memóriakártya új árára

Fotó: Sandisk

Most a rivális Sandisk jóvoltából a napnál is világosabbá vált, hogy mi történik a piacon: olyan chipárak vannak, hogy a többség számára minden túlzás nélkül megfizethetetlen luxussá válik a memóriakártya.

A vállalat csendben piacra dobta a hivatalos webáruházán keresztül az Extreme PRO SD UHS-II V90 szériáját, ezek a piac legnagyobb teljesítményű termékei közé tartoznak, de az árcéduláik láttán hanyatt esnek majd a vevők.

A memóriakártya-család európai ajánlott árai:

128 GB – 298 euró (~112 ezer forint)

256 GB – 400 euró (~151 ezer forint)

512 GB – 687 euró (~259 ezer forint)

1 TB – 1328 euró (~501 ezer forint)

2 TB – 2657 euró (~1 millió forint)

Ezek az árak nem elírások vagy megkésett április elsejei tréfák: az 1 és 2 terabájtos modellekért tényleg annyit kér a Sandisk, amiből sok magyar autót vásárol magának. Az tény, hogy elit kategóriás termékekről van szó, azonban ezek az összegek még a profi tartalomkészítők számára is elfogadhatatlanok, hát még bárki másnak.

