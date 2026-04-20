Fény derült a memóriaválság konkrét méretére

Továbbra is nevetnek a markukba a memóriachipek gyártói, a mesterséges intelligenciás ipar jóvoltából elképesztő szintre hágott a memóriachipek iránti túlkereslet, így csörögnek a kasszáik a sokszorosukra kilőtt árak jóvoltából. A Nikkei Asia információi most kontextusba helyezték a memóriaválság aktuális méretét, 2027 végéig a rendszermemóriaként és videómemóriaként használt DRAM chipek iránti igény várhatóan csak 60%-át tudják kiszolgálni a gyártók.

Mire vége lesz a memóriaválságnak, addigra normalizálódni fognak az emberekben az őrült árak

A NAND chipek oroszlánrészét gyártó Samsung, SK Hynix és Micron trió folyamatosan próbálják bővíteni a chipgyártásukat, ám ehhez új gyárakat kell felhúzniuk, ami sok éves folyamat.

Idén februárban az SK Hynix képes volt beindítani a gyártást egy új üzemben, de idén már nem lehet újabb gyárak elindulására számítani, várhatóan csak 2027-2028 környékén nőhet majd érdemben a chipgyártási kapacitás.

Az egész évtizedben maradhat a memóriaválság

További probléma, hogy a chipgyártók jelenleg az adatközpontokban használatos HBM memóriachipek termelését priorizálják, a mobilokban és számítógépekben használatos DDR és GDDR típusok ellenében, az új gyárak pedig elsődlegesen szintén HBM-et gyártanak majd.

Emiatt valószínű, hogy a következő években elsőként az adatközponti ügyfelek chipigényét lesznek majd képesek kielégíteni a gyártók, míg a fogyasztói eszközökben (is) használatos lapkák sokáig hiánycikkek maradhatnak.

Az SK Hynix elnöke idén márciusban azt állította, hogy akár 2030-ig is elhúzódhat a memóriachipek iránti túlkereslet, csak ekkor kezdhet helyreállni a kereslet és a kínálat aránya.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a memóriaválság miatt egyes mobilgyártók állítólag használt memóriachipeket kívánnak tenni az új készülékeikbe.

