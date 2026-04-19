Mesés nyereményekkel fizetné le a netezőket a Microsoft

Másfél hete már a hírekbe került az Edge legújabb erőltetési kísérletével a Microsoft, a Windows gyári böngészője hamarosan magától el fog indulni a számítógépek bekapcsolásakor, hacsak le nem tiltják ezt a tolakodó viselkedést a használók. Ez kirívóan izzadtságszagú kísérlet a számítógépezőket nem érdeklő Edge eladására, ám a Neowin újságírója most ennél is érdekesebb jelenségre lett figyelmes: egy promóció keretében a cég nyereményekkel próbálja rávenni a netezőket a böngészőjének használatára.

Évek óta képtelen bővíteni a felhasználói bázisát a Microsoft Edge

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó mellett néhány európai országban futó, de hazánkat elkerült kampányban 2 millió dollár összértékű nyereményeket ígér a vállalat, amennyiben a felhasználók hajlandóak bizonyos dolgokat megtenni, hogy részt vegyenek a játékban és növeljék a nyerési esélyeiket.

Azonnali nyeremények is vannak, de a legnagyobbat kaszálók luxusautóval vagy 307 millió forintot jelentő 1 millió dollárral gazdagodnak majd.

Fizet a Microsoft, csak használják a böngészőjét

A játékban számos módon részt lehet venni a megfelelő országokban, például a Microsoft Edge alapértelmezett böngészővé tételével, tovább az androidos változatának telepítésével is be lehet lépni a játékba, ezek jelentik a promóció fókuszait.

Ezeken túlmenően olyan tételekkel is növelhetőek az esélyek, mint például az újabb játékosok nyereményjátékba való bevonása, a biztonsági mentési funkció bekapcsolása a OneDrive felhőtárhelyben, bizonyos laptopok termékoldalainak a megtekintése, vagy a Bing és a Copilot használata.

A Neowin kiemelte, hogy elképesztően agresszív a nyereményjáték promóciója: az Edge megnyitását követően egy felugró ablak jelenik meg róla, amely még a fülek közti váltáskor is az előtérben marad, csak a jobb felső sarkában lévő X gomb megnyomásával tüntethető el.

Ez nem az első alkalom, hogy a Microsoft efféle módszerekkel próbál felhasználókat szerezni az Edge böngészőnek. Tavaly ősszel a számos böngészőfejlesztőt tömörítő Browser Choice Alliance nyíltan a netezők megvesztegetésével vádolta meg a céget, állításuk szerint a Microsoft Rewards jutalomprogramon keresztül szó szerint fizetni próbál nekik, hogy váltsanak át a Windows gyári böngészőjére.