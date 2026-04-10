Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Microsoft

Kártérítést kérhet a Microsofttól, ha ilyen baja van

Elfelejtett valamit becsomagolni a drága kiegészítője mellé. Jóvátétel kérhető a Microsofttól.
Váratlan hibajelenséget ismert be a Microsoft, ám szokatlan módon nem szoftveres jellegű malőrről van szó a Windowsban. A vállalat tájékoztatása szerint a tavaly december óta vásárolt Xbox kontrollerekkel akadhatott egy kis problémájuk a vevőknek, az ígérettel ellentétben nem volt hozzájuk gyárilag ceruzaelem csomagolva. A Xbox Series vezeték nélküli kontrollerek az utolsó olyan modellek közé tartoznak, amelyek beépített akku helyett cserélhető ceruzaelemeket használnak.

Két elem kipostázása helyett drága akkuval kér bocsánatot a Microsoft
Fotó: Padraig Treanor / Unsplash

Szerencsére a Microsoft hallott a problémáról és hajlandó kárpótolni a gamer vevőket. Tájékoztatása szerint a szériaszámuk alapján tudja, hogy melyik kontrollerekhez nem sikerült elemeket csomagolni a gyárban, így csak regisztrálni kell a gamepadeket a webhelyén, majd pár kattintással igényelhető hozzájuk egy Xbox újratölthető akkumulátor + USB-C kábel csomag.

A Microsoft weboldalán át intézhető el az igénylés

Ez kellemesen nagyvonalú bocsánatkérés, az Xbox újratölthető akkus csomag ugyanis jellemzően 9000 forint környékén kapható, a jogilag kötelező minimummal ellentétben nem csak a két hiányzó ceruzaelemet küldi ki a vevőknek a Microsoft.

A hiányzó elemes probléma által érintettek ezen a magyar nyelvű támogatási oldalon tájékozódhatnak a kárpótlás igénylésének pontos menetéről.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

