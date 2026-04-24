Elege van a mobilját kukkolókból? Így takarja ki a képet!

Az év elején nagy érdeklődést váltott ki egy sosem látott funkcióval a Samsung Galaxy S26 Ultra, a használóik gombnyomásra magánszférát védő módba tehetik a kijelzőjét, így oldalról nézve rendkívül nehéz kivenni annak a tartalmát. Ezt hardveres kijelzőtechnológiával oldotta meg a gyártó, nem valamiféle szoftveres megoldásról van szó, de nem kell méregdrága mobilt vásárolni a funkcióhoz – bármely mobil képessé tehető erre a trükkre, méghozzá olcsón.

Betekintésgátló tokkal vagy fóliával megakadályozható, hogy idegenek lássák a mobil kijelzőjének tartalmát

A zsúfolt buszokon, vonatokon, várótermekben a telefonjuk kijelzőjét akarva vagy akaratlanul vizslató idegeneket meguntaknak ideális esetben két lehetőségük van: betekintésgátló tokkal vagy betekintésgátló fóliával láthatják el a készülékeiket, így csak szemből nézve vehető ki a képük.

Jobb esetben van speciális tok a mobilhoz

A kettő közül a jobb választást a betekintésgátló tok jelenti. A készüléket körbeölelő tok fizikai védelmet nyújt a karcolások és egyéb fizikai behatások ellen, továbbá betekintésgátló előlappal megakadályozza a kijelző képének vizslatásában az idegeneket.

A tok hatalmas előnye, hogy ha nincs szükség a betekintésgátlásra, akkor egyszerűen leszedhető a telefonról. Ez azért fontos, mert a magánszféravédelmi funkció csökkenti a kijelző fényerejét és a színek élénkségét, így néha normál használat mellett is zavaró lehet.

A tok hatalmas hátránya, hogy nem mindenkinek a mobiljához érhető el megfelelő kialakítású darab. Aki nem talál ilyet, az kijelzővédő fóliát vásárolhat a készülékére. Ebből biztosan sikerül megfelelőt találni, hiszen ha nem teljesen tökéletes a mérete, akkor a felragasztása előtt ollóval a kívánt méretűre és formájúra nyírható.

A betekintésgátló fólia jóval olcsóbb is a tokoknál, a negatívumát viszont az jelenti, hogy ragasztással van rögzítve.

Emiatt ha egyszer lesz távolítva, mert túl bosszantónak bizonyult, akkor nem lehet visszarakni, másikat kell venni helyette, vagy nem lesz többé betekintésgátlás.

Ennek megfelelően az ideális megoldást a kijelzőbe épített betekintésgátlás jelenti, amelyet gombnyomásra aktiválni és deaktiválni lehet. Sajnos rejtély, hogy ezek a kijelzők mikor válhatnak széles körben elérhetővé a mobilokban, már ha ez valaha megtörténik.