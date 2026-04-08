Ilyen lett volna a kigördülő kijelzős mobil, de sajnos a gyártó bedöntötte a mobilüzletágát

Szenzációs videóval jelentkezett a vadiúj mobileszközön karcolási és törési teszteket végző JerryRigEverything YouTube-csatorna, a házigazdája rátette a kezét a megjelenése előtt elkaszált LG Rollable működőképes prototípusára.

Már nem kerülhetett piacra az LG kigördíthető kijelzős mobilja

Fotó: LG

A dél-koreai gyártó hosszas küszködést követően 2021-ben lépett ki az okostelefonok piacáról, az elforgatható kijelzős Wing sem tudta megmenteni. Emiatt már nem volt lehetősége piacra dobni a világ első kigördülő kijelzős mobilját, amelyet a kettéhajtható kijelzős telefonok riválisának szánt.

Az LG Rollable első pillantásra egy tipikus mobilnak tűnik, de a kijelzőjén egyetlen gesztust végrehajtva motorizáltan kigördíthető oldalra a kijelzője, így táblagépszerűvé válik.

Jó kérdés, hogy mennyire lett volna célszerű a mobil

A felvételek alapján a prototípus egészen kiforrott benyomást kelt, trendiségben pedig jó eséllyel felülmúlja a kettéhajtható kijelzős telefonokat. Ez részben annak is köszönhető, hogy összecsukott módban a hajlékony OLED-kijelző egy része a készülék hátlapjára tekeredik rá, és másodlagos kijelzőként használható, könnyűvé téve például a hátlapi kamerával való szelfizést.

A youtuber tesztelése alapján nem világos, hogy az LG Rollable hosszabb távú és rendeltetésszerű használat esetén mennyire teljesített volna jól. Az egyik nyilvánvaló probléma, hogy szétnyitott állapotban könnyen piszok kerülhetett volna a kijelző mozgatásáért felelt mechanikába, ami biztosan nem tett volna jót neki. Elképzelhető, hogy a mérnököknek volt valami ötletük ennek a kezelésére, csak a videón látható prototípusban ez még nem volt jelen.

Az LG Rollable nagy érdeklődést váltott ki az öt évvel ezelőtt hivatalos demózásaikor, azonban a gyártó mobilpiacról kilépésével a kukában végezte. Más gyártók azóta sem próbálták meg másolni az ötletet, pedig ezzel biztosan ki tudnának tűnni az ugyanarra a kaptafára készülő, androidos mobilok áradatából. Ettől függetlenül az alap ötlet nem halott, a Lenovo ugyanezt laptopon próbálja megvalósítani.

