Ráfáztak a mobilozók, óriásit lassultak a készülékeik

Volt miről panaszkodniuk az elmúlt hetekben a Google Pixel mobilok gazdáinak. A márciusi szoftverfrissítés után a pórul jártaknál végtelen újraindulási ciklusba kerültek a készülékek, ami meglepetésszerűen teljesen használhatatlanná tette azokat, míg mások az akkus üzemidő jelentős csökkenéséről számoltak be.

A Google Pixel 6-tól kezdve bármely mobilon előjöhet az érthetetlen lassulás

Fotó: Google

Most itt a legújabb menet, Google Pixel mobilok márciusi vagy áprilisi frissítéseinek tömeges telepítését követően egyre erősödik a Redditen a panaszkodás, hogy borzasztóan lassúvá váltak a készülékek.

Az appok megnyitásától a bennük való görgetésig minden kínszenvedés, plusz akár össze is omolhatnak a használni próbált alkalmazások.

Két családot érinthet a leggyakrabban a mobilok lassulása

A problémával küzdők java Pixel 8 vagy Pixel 9 készüléket használ, de a Pixel 6-tól kezdve az összes széria tulajdonosa jelentette már a jelenséget. A lassúság kiváltó oka nem ismert, ám a wifi kikapcsolása sokaknál megoldotta a problémát, erre hipp-hopp helyreállt a készülékeik működési sebessége.

Nem érkezett hír arról, hogy újraindítással vagy a gyorsítótárak törölgetésével bárki meg tudta volna oldani az üzemzavart.

A Pixel termékek támogatásával foglalkozók felvették a kapcsolatot néhány reddites panaszossal, hogy információkat szerezzenek a hibajelenség megértéséhez.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!