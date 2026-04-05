Ezért váltak luxuscikkekké a középkategóriás mobilok

Mostanra a fogyasztók a saját szemeikkel is látni kezdték, hogy tényleg nem viccből riogatott hónapok óta a mobilok és a számítógépek drágulásával a sajtó. A memóriaválság miatt a vevők vagy kevesebbet kapnak ugyanannyiért, vagy sokkal többet kell fizetniük ugyanazért.

Szorzók helyett most először abszolút számok jöttek arról, hogy mennyivel drágultak a mobilok memóriachipjei

Ráadásul a mostani piaci állapotok még csak a kezdetet jelentik, hamarosan várhatóan sokkal rosszabb lesz a helyzet, hiába történt egy olyan áttörés, ami töredékére csökkentheti a mesterséges intelligenciák memóriaigényét.

Ennyivel drágult a mobilok gyártása

Most ritka őszinteséget tanúsított a Xiaomi, a mobilos részlegének elnöke konkrét példát hozott arra a kínai közösségi médiában, hogy mennyivel drágult egyetlen év alatt az okostelefonokba rakott memória. Lu Weibing egy 8 GB memóriával és 512 GB háttértárral szerelt készüléket hozott fel példaként, az ebben használt memóriachipek beszerzési költsége 1500 jüannal, olyan 73 ezer forinttal nőtt.

Egy év alatt megnégyszereződött a készülékben rendszermemóriaként és háttértárként használt chipek beszerzési ára.

A memóriaválság legfájdalmasabb sajátossága, hogy arányaiban pont a belépőszintű és a középkategóriás készülékeket drágítja a legjobban, hiszen ezeknél a gyártók alacsony vagy moderált haszonkulcsot használnak.

Emiatt nincs miből legalább részlegesen lenyelni a drágulást, rá kell hárítaniuk a vevőkre a komplett áremelkedést.

A memóriaválság legújabb áldozatait a memóriakártyák jelentik. A Sony márciusban kénytelen volt átmenetileg leállítani a gyártásukat, mert nemhogy drágán, de sehogy sem sikerül szerezni a beléjük való memóriachipekből.

