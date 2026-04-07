Önnek jelent már meg zöld vagy narancs pötty a telefonja kijelzőjén? Ha igen, nagy bajban van!

Szinte az összes manapság használatban lévő mobil rendelkezik egy beépített biztonsági funkcióval, amelynek a jelzései képesek leleplezni, ha kártevő alkalmazás a webkamerán és a mikronon keresztül kémkedni próbál utánuk.

A kémkedő appok leleplezésére találták ki a mobilok kijelzőjén megjelenő pöttyöket

A jelzést az iOS 14 és az Android 12 rendszerekben vezette be az Apple és a Google: a legalább ezen főverziókat futtató mobilok a kijelző tetején zöld vagy narancssárga pöttyök mutatásával jelölik, ha egy alkalmazás hozzáfér a kamerához vagy a mikrofonhoz. Az iPhone-ok esetében a zöld jelzés a kamera használatát, míg a narancs pötty a mikrofonon használatát jelöli.

A többségnek persze androidos telefonja van. Ezek esetében a kamera és a mikrofon használata esetén is zöld pötty jelenik meg, általában a kijelző jobb felső sarkában, az akkutöltöttségi indikátor környékén.

A zöld vagy narancs pöttyök azért lettek bevezetve, hogy a mobilozók vizuális értesítést kapjanak róla, mikor egy app aktívan használja a kamerájukat és a mikrofonjukat.

Ha semmilyen olyan appot sem használnak éppen, amelyek esetében érthető és indokolt a mikrofon vagy a kamera elérése, akkor azonnal gyanakodni kell, hogy talán valamiféle kémszoftver lehet a készüléken.

Amennyiben érthetetlenül ég a zöld vagy narancs „lámpa”, akkor érdemes újraindítani a készüléket, hátha csak beakadt valami a gépagyában. Ha ez nem szünteti meg a jelenséget, akkor érdemes segítséget kérni egy hozzáértőtől, hogy járjon utána az ügynek, azonosítsa és törölje a mobilon esetlegesen jelenlévő kártevőt.

Legrosszabb esetben gyári alaphelyzetbe állításra lehet szükség, némelyik kémprogramtól nem egyszerű megszabadulni.

A pöttyök működésének a tesztelése egyszerű, így aki nem tudná, hogy miről van szó, az gyorsan kipróbálhatja. Elég megnyitni a kamera alkalmazást vagy a hangrögzítő appot, mire meg kell jelennie a vizuális indikátornak, hiszen ezek érthető módon a kamerát és a mikrofont használják.

