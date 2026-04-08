Megszűnik a százmilliók által használt mobilapp

Hamarosan csak egy SMS üzenetküldő app marad a Galaxy telefonokon. A Samsung tájékoztatása szerint 2026 júliusában végleg a sírba teszi a saját fejlesztésű Üzenetek (Messages) mobilappját, onnantól kezdve az új és nagy szoftverfrissítést kapó készülékein a Google Messages veszi át a helyét.

Már régóta jobb volt a Google Messages mobilappot használni az SMS/RCS üzenetküldésre

A vállalat szerint a váltás segíti, hogy egységes és fejlett üzenetküldési élményben részesüljenek az androidos mobilokat használók. A sírba tett saját appjához képest a Google Messages több előnyt is kínál: többeszközös szinkronizációval rendelkezik, mindenki számára szolgáltatótól függetlenül lehetővé teszi az RCS üzenetküldés használatát, rendelkezik csaló üzenetek kiszűrésére szánt funkcióval, plusz országtól függően MI-alapú kényelmi extrák is elérhetőek lehetnek benne.

Jobb átváltani a Google mobilappjára

A Galaxy mobiljukon még mindig a régi SMS appot használóknak azt javasolja a Samsung, hogy váltsanak át a Google Messages-re. Ez jó eséllyel gyárilag megtalálható a mobiljukon, de ha nem, akkor a Play Áruházból le tudják tölteni.

Aki Android 14 vagy újabb rendszerű mobilt használ, annak csak rá kell koppintania a Google Messages appban az alapértelmezett üzenetküldő appá tételre, majd ki kell választania azt a listából.

Erre nem csak az alapértelmezett üzenetküldővé válik, de az ikonja is megjelenik a telefon kezdőképernyőjén, lecseréli a Samsung-féle Üzenetek appot.

Az Android 12-13 rendszerű mobilokat használóknak ugyanezt kell tenniük, de ők kénytelenek manuálisan törölni a Samsung Üzenetek app ikonját a mobiljuk kezdőképernyőjéről, majd a gyors elérés érdekében ki kell húzniuk a helyére a Google Messages ikonját.

A Samsung Üzenetek app nyugdíjazása nem meglepő, már évek óta a levegőben lógott a sorsa. Nagyon lemaradt funkcionalitás tekintetében a Google Messages-től, a Samsung emberemlékezet óta nem tett említésre méltó erőforrásokat a további és érdemi fejlesztésébe.

