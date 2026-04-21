Kivonulhat Európából a közismert mobilgyártó

Többek közt az okostelefonok piacán is óriási átrendeződést hozhat az elképesztő méreteket öltött memóriaválság, a mobilgyártók kénytelenek felülvizsgálni, hogy a limitált mennyiségben és rendkívül drágán beszerezhető chipek miatt hogyan tudnak túlélni. Nem csak arról van szó, hogy milyen árkategóriás termékekbe építik be a rendelkezésre álló lapkákat, de még a regionális piaci jelenléteiket is újra kell gondolniuk.

A mobilgyártó szerint nem kell aggódniuk az európai vevőinek

Most az elsők között az olcsó csúcsmobiljai kapcsán közismertté vált OnePlus jelentette be, hogy újragondolja a kiszolgált piacokat, ennek keretében pedig felülvizsgálja az európai mobilos stratégiáját. A cég egyelőre nem állított olyat, hogy kivonulna Európából, azonban a múlt héten több európai vezetője is álláskeresésbe kezdett.

Pletyka szintjén az a hír járja, hogy a OnePlus befejezi a készülékeinek Európában és Egyesült Királyságban való forgalmazását.

Máris nyugtatni próbál a mobilgyártó

Ez természetesen csak pletyka, a OnePlus jelenleg hivatalosan csak az európai stratégia felülvizsgálatáról beszél, azonban a virágnyelvű kommunikáció nem szokatlan az efféle helyzetekben. Ráadásul a vállalat máris kiemelte, hogy az európai ügyfeleknek nem kell aggódniuk, biztosítja a megígért szoftveres és szervizes támogatást a készülékeihez, amit mondani sem kellene, ha minden a legnagyobb rendben volna.

