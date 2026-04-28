Alapvető joggá válik egy országban a mobilnet

Csendben világelső társadalmi innovációval állt elő Dél-Korea, alapvető emberi joggá teszi a mobilneten keresztüli kapcsolódás lehetőségét az állampolgárai számára. A program keretében a mobilszolgáltatók korlátlan adatforgalmú mobilnetet fognak biztosítani az előfizetők számára, miután elfogyott a normál adatkeretük, bár csak 0,4 Mbps átviteli sebességgel működik majd.

Lassú az ingyen mobilnet, de kritikus információszerzésre elégséges

Ez mai mércével csigalassú kapcsolat, de teljesen ingyen jár majd az ügyfeleknek: a hírek és egyéb kritikus információk elérésére, a digitális ügyintézésre, továbbá a chatappokon keresztüli kapcsolattartásra elégséges. Akiknek több teljes sebességű adatkeretre van szükségük, azok a megszokott módon kénytelenek lesznek fizetni a plusz gigabájtokért.

Viszont a lassított kapcsolat lehetővé teszi majd a kritikus online szolgáltatások ingyenes elérését azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust.

Olcsóbban kapnak 5G mobilnetet az idősek

Az ingyenes mobilnet mellett a dél-koreai mobilszolgáltatók azt is vállalták, hogy különleges, a kedvező ára ellenére 5G-s tarifacsomagot vezetnek be az idősek számára. Ebben a szokásosnál több percet és adatforgalmat adnak számukra, legfeljebb havi 4200 forintnak megfelelő 20 ezer won havidíjért.

