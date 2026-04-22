Tovább drágulhatnak idén a mobiltelefonok és a laptopok

A memóriaárak emelkedése nem új keletű jelenség, de 2026-ban különösen éles formában csap le a fogyasztói piacra. A Pénzcentrum elemzése szerint a piackutató cégek már korábban előrejelezték, hogy a memóriaárak 2025 végén mintegy 30 százalékkal nőnek, majd 2026 elején újabb 20 százalékos emelkedés következik – és ez pontosan így is történt. Az összesített hatás most egyszerre éri el a boltok polcait és az online áruházak kínálatát. A mobiltelefonok és a laptopok lesznek a legnagyobb vesztesei a jelenségnek.

Az elemzők szerint a mobiltelefonok drágulása 2026 végére lassulhat, ahogy az ellátási lánc alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.

A folyamat motorja az AI-ipar szédületes ütemű terjeszkedése. A Meta, a Microsoft és a Google olyan mennyiségű memóriachipet és tárolóegységet vásárol fel az adatközpontjaik fejlesztéséhez, hogy az komoly hiányt okoz a fogyasztói piacon szánt alkatrészekből is. A kínálat szűkül, az ár pedig emelkedik – ezt a törvényszerűséget sem az Apple, sem a Samsung, sem a Xiaomi nem tudja megkerülni.

Melyik eszközökre lesz a legnagyobb hatása a drágulásnak?

Nem minden készüléket érint egyforma mértékben az áremelkedés. A legtöbbet azok a modellek drágulnak, amelyek nagy mennyiségű RAM-ot és tárhelyet tartalmaznak:

A középkategóriás okostelefonok esetén a változás már most is érezhető. Egy korábban 240 ezer forintos modell ára 290 és 360 ezer forint közé emelkedhet, ami akár 50 százalékos árnövekedést is jelenthet a korábbi árhoz képest.

A felső-középkategóriás készülékek szintén érintettek. Egy 400 ezer forint körüli telefon ára várhatóan 480 és 550 ezer forint közé kerülhet, ami szintén jelentős, 20-37 százalékos drágulást jelent.

A prémium modellek esetén az áremelkedés abszolút értékben a legnagyobb, bár százalékosan valamivel mérsékeltebb. Egy 550 ezer forintos csúcskészülék ára akár 600-650 ezer forintra is emelkedhet.

Mit tehetünk, ha most szeretnénk új mobiltelefont venni?

Ha valaki új telefon, laptop vagy okosóra vásárlásán gondolkodik, érdemes nem halogatni a döntést. A drágulás folyamata már megindult, és az elemzők szerint 2026 közepéig még nem várható érdemi visszarendeződés. Aki nem ragaszkodik feltétlenül a legújabb modellhez, érdemes megvizsgálni a tavalyi csúcskészülékek most akciós árait – ezek teljesítménye a legtöbb felhasználó igényeit bőségesen kielégíti, miközben áruk még a drágulás előtti szintet tükrözi.