Nem valósul meg Elon Musk nagy ígérete

Kínos beismerésre kényszerült a 2026 első negyedéves pénzügyi beszámolójának ismertetésekor a Tesla. Elon Musk bevallotta, hogy a régebbi Hardware 3 (HW3) rendszerrel szerelt autói nem lesznek képesek a felügyelet nélküli önvezetésre (FSD), ami körülbelül 4 millió ügyfél számára hideg zuhany.

Elismerte Elon Musk, minimum HW4 fedélzeti számítógép kell a felügyelet nélküli önvezetéshez

Fotó: Tesla

Elon Musk szerint a Tesla sokáig hitt abban, hogy megoldható lesz az egy generációval korábbi fedélzeti számítógéppel a teljes önvezetés, de a műszaki valóság végül keresztülhúzta a számításokat, akármennyire is bosszantó ez mindenki számára.

Az aktuális Hardware 4 (HW4) számítógép jóval nagyobb teljesítményű, ráadásul nyolcszor nagyobb a memória-sávszélessége, mindkettő kulcsfontosságú a felügyelet nélküli önvezetéshez.

Musk szerint menthetőek a régi autók

A HW3 feladatra való alkalmatlansága viszont nem a világ vége, Musk két opciót is fontolgat az olyanok számára, akik szeretnék megkapni a felügyelet nélküli önvezetési funkciót a jövőben.

Egyrészt csereprogramon keresztül beszámíttathatják majd a kocsijukat egy HW4-gyel szerelt újra, emellett pedig az autóik utólag is átállíthatóak az új számítógépre, bár ehhez a kameráikat is cserélni kell.

Az utóbbi opcióval viszont van némi probléma: Musk szerint a szervizekben csak lassan és alacsony hatékonysággal tudnák elvégezni a cserét, így szerinte mini gyárakat kellene létesíteni, amelyek célzottan ezzel foglalkoznának.

A részletek a későbbiekben válnak majd világossá. A Tesla egyelőre a HW4 platformon sem tud felügyelet nélküli önvezetést kínálni, így korai még részletekben arról beszélni, hogy mit lehet érdemes kezdeni a HW3 platformos kocsikkal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!