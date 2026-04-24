Ütődött és szórakoztató weboldalt indított a NASA

Az Artemis II küldetés óriási sikerét követően talán alábbhagyott a krónikus stressz a NASA-nal, vagy legalábbis erre enged következtetni a legújabb weboldala. A Your Name In Landsat eddig sosem látott érdekességet kínál a látogatóknak, bárki kirakhatja rajta a nevét (vagy egy szabadon választott szót) az ügynökség műholdfelvételeiből.

Ezeket a képeket válogatta össze az ORIGO kifejezésre a NASA weboldala

Fotó: NASA

A Your Name in Landsat projekt több évtizednyi műholdas adatot használ fel, amelyeket a NASA és az Egyesült Államok Földtani Szolgálata gyűjtött össze. A használata rendkívül egyszerű, csak be kell írni a kívánt szót vagy nevet, a rendszer pedig kiválasztja azokat a földrajzi helyszíneket, amelyek alakjukban hasonlítanak az egyes betűkre.

Ékezetes karaktereket és számokat nem fogad el az oldal, csak az angolban használatos, latin betűkkel dolgozik.

Letölthetőek a NASA weblapjáról a mozaikok

Az egyes képekre rákattintva láthatóak a helyek angol nevei és a földrajzi koordinátáik, jobb esetben a névre kattintva rögtön ismertető oldal is megtekinthető az adott látványosságról.

Akinek nagyon megtetszik a weboldal által generált képmozaik, az letöltheti az Enter melletti gombra kattintva, bár sajnos nagyon alacsony felbontású képet ad a webhely, így asztali háttérképként nem biztos, hogy jól mutat majd.

