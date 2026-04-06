Fizethet a Netflix, illegálisak voltak az áremelései

Több környi kisebb áremelést követően igencsak megnőtt az elmúlt években a Netflix havidíja, ráadásul a legdrágább csomagjáért fizetők egy része nem 4K felbontású képet kap a szolgáltatástól, így feleslegesen fizetik annak a felárát.

Jelentős kártérítés ütheti a Netflix olasz előfizetőinek a markát

Most váratlan módon került a hírekbe a szolgáltatás, újabb áremelés helyett egy római bíróság kötelezte, hogy térítsen vissza több millió eurót az előfizetőinek. A bíróság szerint a streaming szolgáltatás 2017-2024 közti áremelései illegálisak voltak, ugyanis az előfizetői szerződésben nem tisztázta, hogy miért tartja fenn a jogot az előfizetési díjak megemelésére.

A döntés április elsején született, de nem április elsejei tréfáról van szó. A releváns olasz fogyasztóvédelmi törvény kimondja, hogy az áremeléseket érthetően meg kell indokolni, amit a Netflix nem tett meg, így minimum formai jellegű hibát vétve megsértette a szabályozást.

Árcsökkentést is követelnek a Netflixtől a fogyasztóvédők

A pert a Movimento Consumatori fogyasztóvédelmi szervezet indította a Netflix ellen, és állítása szerint újabb pert fog indítani, amennyiben a Netflix nem csökkenti vissza magától az illegális emelgetés előtti szintre az előfizetési díjait.

A szervezet szerint a Netflix régi előfizetőinek egész komoly összeg jár vissza. Akik az illegális magatartás teljes ideje alatt ügyfelek voltak, azok 250-500 euró (96-192 ezer forint) közti kártérítésre számíthatnak.

A Netflix fellebbezni kíván az ítélet ellen, véleménye szerint mindig betartotta az olasz törvényeket, nem voltak formai vagy egyéb okból törvénytelenek az áremelései.

