Miért jobb a Netflix képe a mobilon, mint a tévén? Megmutatjuk!

Sokan tapasztalták már, hogy a Netflix-sorozatok és -filmek mobilon szemmel láthatóan élesebbek, színgazdagabbak és kontrasztosabbak, mint ugyanaz a tartalom a nappaliban lévő televízión. Ez első hallásra értelmetlennek tűnhet – hiszen a tévé nagyobb, drágább és elvileg fejlettebb eszköz.

A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, és az okát a streaming technológia működésében, a kijelzők fizikai tulajdonságaiban, valamint a Netflix saját képminőség-kezelési rendszerében kell keresnünk.

A pixelsűrűség mindent megváltoztat

Az egyik legfontosabb tényező a pixelsűrűség, amelyet PPI-ben (pixel per inch) mérünk. Egy modern okostelefon kijelzője általában 400-500 PPI körüli értékkel rendelkezik, míg egy 55 colos 4K tévé pixelsűrűsége csupán 80 PPI körül mozog. Ez azt jelenti, hogy a mobilon ugyanannyi képpontot jóval kisebb felületen zsúfol össze a gyártó, ami élesebbnek, részletgazdagabbnak tűnő képet eredményez. A szemünk közelről nézi a telefont, mégis kevésbé látja az egyes pixeleket, mint a tévén – ez a jelenség teszi a mobilos képet olyan meggyőzővé.

A Netflix eltérő bitsebességet küld az egyes eszközökre

A streaming minősége nagyban függ a bitsebességtől, vagyis attól, hogy másodpercenként mennyi adatot tölt le az eszközünk. A Netflix mobilalkalmazása bizonyos esetekben – különösen HDR-tartalmak esetén – magasabb relatív bitsebességet biztosít a telefonok számára, figyelembe véve a kisebb felbontású kijelzőt. Emellett a mobilos Netflix-alkalmazás sokszor hatékonyabb tömörítési algoritmust alkalmaz, amely jobban kihasználja az elérhető sávszélességet. A tévén futó Netflix-alkalmazás ezzel szemben nagyobb felbontást céloz meg, ami ugyanolyan internetsebesség mellett arányosan kevesebb adatot juttat minden egyes pixelre.

A tévés Netflix-alkalmazás minősége is számít

Nem minden tévé egyforma, amikor a Netflix-alkalmazás teljesítményéről van szó. A beépített okostévé-platformok – legyen szó Samsungról, LG-ről vagy más gyártóról – eltérő minőségű Netflix-alkalmazást futtatnak:

Processzorteljesítmény: A gyengébb tévés chipek lassabban dolgozzák fel a streamelt tartalmat, ami képminőség-romláshoz vezethet.

A gyengébb tévés chipek lassabban dolgozzák fel a streamelt tartalmat, ami képminőség-romláshoz vezethet. HDR-kompatibilitás: Nem minden tévé kezeli egyformán a HDR10 vagy Dolby Vision formátumokat, még ha támogatja is őket elméletben.

Nem minden tévé kezeli egyformán a HDR10 vagy Dolby Vision formátumokat, még ha támogatja is őket elméletben. Alkalmazásfrissítések: A mobilos Netflix-alkalmazás sokkal gyakrabban frissül, mint a beépített tévés változat, így az optimalizáció is jobb.

Mit tehetünk a tévés képminőség javításáért?

Ha szeretnénk közelebb hozni a tévén látható Netflix-képet a mobilos élményhez, érdemes megfontolni néhány lépést. Egyrészt a tévé képbeállításait finomhangolhatjuk: kapcsoljuk ki a mozgásjavítót, válasszunk „Mozi" vagy „Film" képmódot, és állítsuk be helyesen a fényerőt. Másrészt a beépített tévés alkalmazás helyett használhatunk külső streaming-eszközt – például Chromecast with Google TV-t vagy Amazon Fire Stick-et –, amelyek jellemzően jobb minőségű Netflix-alkalmazást futtatnak, és gyorsabb processzorral rendelkeznek.