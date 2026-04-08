Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
netflix

Ezek a Netflix titkos kódjai, amelyekkel rejtett filmeket és sorozatokat találunk

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az algoritmus alapvetően a korábbi nézési szokásaink alapján szűri, mit mutat meg nekünk. A Netflix kódok segítségével azonban közvetlenül böngészhetünk bármely kategóriában, függetlenül attól, mit nézünk általában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
netflixkódklasszikusok

A Netflix kezdőlapja sokak számára kiszámíthatóan ugyanazokat a címeket kínálja újra és újra. Ez nem véletlen: a platform algoritmusa kizárólag a korábbi szokásaink alapján válogat, és rengeteg tartalmat soha nem mutat meg, amelyek pedig ott lapulnak a kínálatban. Szerencsére van egy kevéssé ismert módszer, amellyel kijátszhatjuk ezt a szűrőt.

Böngésszünk szabadon – így használjuk a Netflix kódokat.
Böngésszünk szabadon – így használjuk a Netflix kódokat.
Fotó: Unsplash / Unsplash

A Netflixen belül minden egyes műfaj rendelkezik egy egyedi számkóddal. Ha ezt a kódot közvetlenül beírjuk a böngésző címsorába egy meghatározott formátumban, azonnal megjelenik az adott kategória teljes tartalomkínálata – az összes elérhető film és sorozat, amelyet az algoritmus egyébként sosem tenne elénk.

Hogyan működik a módszer a gyakorlatban?

A használat rendkívül egyszerű: nyissuk meg a böngészőt, és a Netflix normál webcíme után írjuk be a következőt: /browse/genre/ majd jöhet a kívánt kategória száma. Fontos tudni, hogy ez a módszer kizárólag böngészőből működik – számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.

Az alkalmazáson vagy az okostévén közvetlenül nem használható. Ha azonban megtaláltuk a kívánt filmet, a pluszjelre kattintva hozzáadhatjuk a mentési listánkhoz, és onnan már bármely eszközön megnézhetjük.

Néhány hasznos Netflix kód, amellyel érdemes kezdeni

A teljes lista rendkívül hosszú és részletes, de íme néhány kategória, amellyel elindulhatunk:

  • Filmek terén érdemes kipróbálni a klasszikus film noir műfaját (7687), a vámpírhorrorfilmeket (75804), a stummfilmeket (53310) vagy az olasz filmeket (8221) – ezek mind olyan kategóriák, amelyek az átlagos főoldalon szinte soha nem jelennek meg.
  • Sorozatok között megtalálható többek között a brit sorozatok gyűjteménye (52117), a kultsorozatok kategóriája (74652), a TV-misztériumok (4366) vagy a tinédzsersorozatok (60951) – mind külön böngészhető, teljes kínálattal.
  • A koreai tartalmak kedvelőinek külön öröm, hogy nemcsak az általános koreai sorozatok (67879) érhetők el így, hanem a webtoonok alapján készült k-drámák (2936382) vagy a díjnyertes koreai filmek (1630482) is önálló kategóriaként böngészhetők.

Honnan származnak ezek a kódok?

A kódok egy részét maga a Netflix hozta nyilvánosságra, másik részét elkötelezett felhasználók gyűjtötték össze és tették elérhetővé. A kategóriák között rendkívül speciális műfajok is megtalálhatók, az 1980-as évek abszurd komédiáitól kezdve egészen a dokumentumfilmek szinte minden alműfajáig. A lista folyamatosan bővül, és számos rajongói oldal tartja naprakészen a teljes gyűjteményt.

Összefoglalás

A Netflix titkos kódjai nem igényelnek semmilyen különleges tudást vagy eszközt – csupán egy böngészőt és a megfelelő számot a címsorban. Ezzel a módszerrel az algoritmus korlátait megkerülve valóban felfedezhetjük a platform teljes kínálatát, és olyan filmekre vagy sorozatokra is rátalálhatunk, amelyek egyébként örökre elrejtve maradnának előttünk.

Végezetül pedig mutatjuk az összes kiszivárgott kódot azok számára, akik szeretnék maximálisan kihasználni a Netflix teljes kínálatát:

Filmek

  • Focis filmek: 12549
  • Vígjátékok: 6548
  • Sötét vígjátékok: 869
  • Külföldi vígjátékok: 4426
  • Természetfeletti horrorfilmek: 42023
  • Némafilmek: 53310
  • Romantikus filmek: 6384
  • Olasz filmek: 8221
  • Állatfilmek: 5507
  • Klasszikusok: 31574
  • Klasszikus vígjátékok: 31694
  • Klasszikus drámák: 29809
  • Klasszikus sci-fi és fantasy: 47147
  • Klasszikus thrillerek: 46588
  • Film noir: 7687
  • Klasszikus háborús filmek: 48744
  • Epikus filmek: 52858
  • Klasszikus külföldi filmek: 32473
  • Klasszikus westernfilmek: 47465
  • Vámpírhorrorfilmek: 75804
  • Kémthrillerek: 9147
  • Akció és kaland: 1365
  • Ázsiai akciófilmek: 77232
  • Klasszikus akció és kaland: 46576
  • Akcióvígjátékok: 43040
  • Akciós thrillerek: 43048
  • Kalandfilmek: 7442
  • Képregény és szuperhősök: 10118
  • Westernfilmek: 7700
  • Kémes akció és kaland: 10702
  • Bűnügyi akció és kaland: 9584
  • Külföldi akció és kaland: 11828
  • Harcművészeti filmek: 8985
  • Katonai akció és kaland: 2125

Sorozatok

  • Minisorozatok: 4814
  • Katonai tévéműsorok: 25804
  • Tévéműsorok: 83
  • Brit sorozatok: 52117
  • Klasszikus tévéműsorok: 46553
  • Bűnügyi sorozatok: 26146
  • Kultsorozatok: 74652
  • Gasztronómiai és utazós műsorok: 72436
  • Gyerekműsorok: 27346
  • Tudomány és természet: 52780
  • Tévés akció és kaland: 10673
  • Tévés vígjátékok: 10375
  • Tévés drámák: 11714
  • Tévés horror: 83059
  • Tévés misztériumok: 4366
  • Tévés sci-fi és fantasy: 1372
  • Tinédzsersorozatok: 60951

Gyerekeknek és családnak

  • Gyerek- és családi filmek: 783
  • Filmek 0-2 éveseknek: 6796
  • Filmek 2-4 éveseknek: 6218
  • Filmek 5-7 éveseknek: 5455
  • Filmek 8-10 éveseknek: 561
  • Filmek 11-12 éveseknek: 6962
  • Gyerekeknek szóló tanulás: 10659
  • Disney: 67673
  • Gyerekkönyveken alapuló filmek: 10056
  • Családi filmek: 51056
  • Rajzfilmsorozatok: 11177
  • Gyerekzenei tartalmak: 52843

Anime

  • Anime: 7424
  • Felnőtt animáció: 11881
  • Anime-akció: 2653
  • Anime-vígjáték: 9302
  • Anime-dráma: 452
  • Anime-játékfilmek: 3063
  • Anime-sci-fi: 2729
  • Anime-horror: 10695
  • Anime-fantasy: 11146
  • Anime-sorozatok: 6721

Koreai tartalmak

  • Koreai sorozatok: 67879
  • Koreai filmek: 5685
  • K-drámák: 2638104
  • K-drámák kezdőknek: 2953105
  • Webtoonokon alapuló k-drámák: 2936382
  • Koreai reality-műsorok: 3172587
  • Koreai történelmi filmek: 2199580
  • Díjnyertes koreai filmek: 1630482

Dokumentumfilmek és műsorok

  • Stand-up comedy: 11559
  • Politikai dokumentumfilmek: 7018
  • Gasztronómiai és utazós műsorok: 72436
  • Reality-műsorok: 9833
  • Tévés dokumentumfilmek: 10105
  • Late-night vígjátékok: 1402
  • Mockumentary: 26
  • Bűnügyi dokumentumfilmek: 9875
  • Külföldi dokumentumfilmek: 5161
  • Történelmi dokumentumfilmek: 5349
  • Katonai dokumentumfilmek: 4006
  • Sportdokumentumfilmek: 180
  • Zenei és koncertdokumentumfilmek: 90361
  • Utazási és kalanddokumentumfilmek: 1159

Zene és koncertek

  • Zene: 1701
  • Gyerekzene: 52843
  • Country, western és folk: 1105
  • Jazz és könnyűzene: 10271
  • Latin zene: 10741
  • Urban és tánczenei koncertek: 9472
  • Világzenei koncertek: 2856
  • Rock- és popkoncertek: 3278
  • Musicalek: 13335
  • Klasszikus musicalek: 32392
  • Disney-musicalek: 59433
  • Showbiz-musicalek: 13573
  • Színpadi musicalek: 55774

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról