Ezek a Netflix titkos kódjai, amelyekkel rejtett filmeket és sorozatokat találunk

A Netflix kezdőlapja sokak számára kiszámíthatóan ugyanazokat a címeket kínálja újra és újra. Ez nem véletlen: a platform algoritmusa kizárólag a korábbi szokásaink alapján válogat, és rengeteg tartalmat soha nem mutat meg, amelyek pedig ott lapulnak a kínálatban. Szerencsére van egy kevéssé ismert módszer, amellyel kijátszhatjuk ezt a szűrőt.

Böngésszünk szabadon – így használjuk a Netflix kódokat.

A Netflixen belül minden egyes műfaj rendelkezik egy egyedi számkóddal. Ha ezt a kódot közvetlenül beírjuk a böngésző címsorába egy meghatározott formátumban, azonnal megjelenik az adott kategória teljes tartalomkínálata – az összes elérhető film és sorozat, amelyet az algoritmus egyébként sosem tenne elénk.

Hogyan működik a módszer a gyakorlatban?

A használat rendkívül egyszerű: nyissuk meg a böngészőt, és a Netflix normál webcíme után írjuk be a következőt: /browse/genre/ majd jöhet a kívánt kategória száma. Fontos tudni, hogy ez a módszer kizárólag böngészőből működik – számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.

Az alkalmazáson vagy az okostévén közvetlenül nem használható. Ha azonban megtaláltuk a kívánt filmet, a pluszjelre kattintva hozzáadhatjuk a mentési listánkhoz, és onnan már bármely eszközön megnézhetjük.

Néhány hasznos Netflix kód, amellyel érdemes kezdeni

A teljes lista rendkívül hosszú és részletes, de íme néhány kategória, amellyel elindulhatunk:

Filmek terén érdemes kipróbálni a klasszikus film noir műfaját (7687), a vámpírhorrorfilmeket (75804), a stummfilmeket (53310) vagy az olasz filmeket (8221) – ezek mind olyan kategóriák, amelyek az átlagos főoldalon szinte soha nem jelennek meg.

Sorozatok között megtalálható többek között a brit sorozatok gyűjteménye (52117), a kultsorozatok kategóriája (74652), a TV-misztériumok (4366) vagy a tinédzsersorozatok (60951) – mind külön böngészhető, teljes kínálattal.

A koreai tartalmak kedvelőinek külön öröm, hogy nemcsak az általános koreai sorozatok (67879) érhetők el így, hanem a webtoonok alapján készült k-drámák (2936382) vagy a díjnyertes koreai filmek (1630482) is önálló kategóriaként böngészhetők.

Honnan származnak ezek a kódok?

A kódok egy részét maga a Netflix hozta nyilvánosságra, másik részét elkötelezett felhasználók gyűjtötték össze és tették elérhetővé. A kategóriák között rendkívül speciális műfajok is megtalálhatók, az 1980-as évek abszurd komédiáitól kezdve egészen a dokumentumfilmek szinte minden alműfajáig. A lista folyamatosan bővül, és számos rajongói oldal tartja naprakészen a teljes gyűjteményt.