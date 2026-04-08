Ezek a Netflix titkos kódjai, amelyekkel rejtett filmeket és sorozatokat találunk

A Netflix kezdőlapja sokak számára kiszámíthatóan ugyanazokat a címeket kínálja újra és újra. Ez nem véletlen: a platform algoritmusa kizárólag a korábbi szokásaink alapján válogat, és rengeteg tartalmat soha nem mutat meg, amelyek pedig ott lapulnak a kínálatban. Szerencsére van egy kevéssé ismert módszer, amellyel kijátszhatjuk ezt a szűrőt.
A Netflixen belül minden egyes műfaj rendelkezik egy egyedi számkóddal. Ha ezt a kódot közvetlenül beírjuk a böngésző címsorába egy meghatározott formátumban, azonnal megjelenik az adott kategória teljes tartalomkínálata – az összes elérhető film és sorozat, amelyet az algoritmus egyébként sosem tenne elénk.
Hogyan működik a módszer a gyakorlatban?
A használat rendkívül egyszerű: nyissuk meg a böngészőt, és a Netflix normál webcíme után írjuk be a következőt: /browse/genre/ majd jöhet a kívánt kategória száma. Fontos tudni, hogy ez a módszer kizárólag böngészőből működik – számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.
Az alkalmazáson vagy az okostévén közvetlenül nem használható. Ha azonban megtaláltuk a kívánt filmet, a pluszjelre kattintva hozzáadhatjuk a mentési listánkhoz, és onnan már bármely eszközön megnézhetjük.
Néhány hasznos Netflix kód, amellyel érdemes kezdeni
A teljes lista rendkívül hosszú és részletes, de íme néhány kategória, amellyel elindulhatunk:
- Filmek terén érdemes kipróbálni a klasszikus film noir műfaját (7687), a vámpírhorrorfilmeket (75804), a stummfilmeket (53310) vagy az olasz filmeket (8221) – ezek mind olyan kategóriák, amelyek az átlagos főoldalon szinte soha nem jelennek meg.
- Sorozatok között megtalálható többek között a brit sorozatok gyűjteménye (52117), a kultsorozatok kategóriája (74652), a TV-misztériumok (4366) vagy a tinédzsersorozatok (60951) – mind külön böngészhető, teljes kínálattal.
- A koreai tartalmak kedvelőinek külön öröm, hogy nemcsak az általános koreai sorozatok (67879) érhetők el így, hanem a webtoonok alapján készült k-drámák (2936382) vagy a díjnyertes koreai filmek (1630482) is önálló kategóriaként böngészhetők.
Honnan származnak ezek a kódok?
A kódok egy részét maga a Netflix hozta nyilvánosságra, másik részét elkötelezett felhasználók gyűjtötték össze és tették elérhetővé. A kategóriák között rendkívül speciális műfajok is megtalálhatók, az 1980-as évek abszurd komédiáitól kezdve egészen a dokumentumfilmek szinte minden alműfajáig. A lista folyamatosan bővül, és számos rajongói oldal tartja naprakészen a teljes gyűjteményt.
Összefoglalás
A Netflix titkos kódjai nem igényelnek semmilyen különleges tudást vagy eszközt – csupán egy böngészőt és a megfelelő számot a címsorban. Ezzel a módszerrel az algoritmus korlátait megkerülve valóban felfedezhetjük a platform teljes kínálatát, és olyan filmekre vagy sorozatokra is rátalálhatunk, amelyek egyébként örökre elrejtve maradnának előttünk.
Végezetül pedig mutatjuk az összes kiszivárgott kódot azok számára, akik szeretnék maximálisan kihasználni a Netflix teljes kínálatát:
Filmek
- Focis filmek: 12549
- Vígjátékok: 6548
- Sötét vígjátékok: 869
- Külföldi vígjátékok: 4426
- Természetfeletti horrorfilmek: 42023
- Némafilmek: 53310
- Romantikus filmek: 6384
- Olasz filmek: 8221
- Állatfilmek: 5507
- Klasszikusok: 31574
- Klasszikus vígjátékok: 31694
- Klasszikus drámák: 29809
- Klasszikus sci-fi és fantasy: 47147
- Klasszikus thrillerek: 46588
- Film noir: 7687
- Klasszikus háborús filmek: 48744
- Epikus filmek: 52858
- Klasszikus külföldi filmek: 32473
- Klasszikus westernfilmek: 47465
- Vámpírhorrorfilmek: 75804
- Kémthrillerek: 9147
- Akció és kaland: 1365
- Ázsiai akciófilmek: 77232
- Klasszikus akció és kaland: 46576
- Akcióvígjátékok: 43040
- Akciós thrillerek: 43048
- Kalandfilmek: 7442
- Képregény és szuperhősök: 10118
- Westernfilmek: 7700
- Kémes akció és kaland: 10702
- Bűnügyi akció és kaland: 9584
- Külföldi akció és kaland: 11828
- Harcművészeti filmek: 8985
- Katonai akció és kaland: 2125
Sorozatok
- Minisorozatok: 4814
- Katonai tévéműsorok: 25804
- Tévéműsorok: 83
- Brit sorozatok: 52117
- Klasszikus tévéműsorok: 46553
- Bűnügyi sorozatok: 26146
- Kultsorozatok: 74652
- Gasztronómiai és utazós műsorok: 72436
- Gyerekműsorok: 27346
- Tudomány és természet: 52780
- Tévés akció és kaland: 10673
- Tévés vígjátékok: 10375
- Tévés drámák: 11714
- Tévés horror: 83059
- Tévés misztériumok: 4366
- Tévés sci-fi és fantasy: 1372
- Tinédzsersorozatok: 60951
Gyerekeknek és családnak
- Gyerek- és családi filmek: 783
- Filmek 0-2 éveseknek: 6796
- Filmek 2-4 éveseknek: 6218
- Filmek 5-7 éveseknek: 5455
- Filmek 8-10 éveseknek: 561
- Filmek 11-12 éveseknek: 6962
- Gyerekeknek szóló tanulás: 10659
- Disney: 67673
- Gyerekkönyveken alapuló filmek: 10056
- Családi filmek: 51056
- Rajzfilmsorozatok: 11177
- Gyerekzenei tartalmak: 52843
Anime
- Anime: 7424
- Felnőtt animáció: 11881
- Anime-akció: 2653
- Anime-vígjáték: 9302
- Anime-dráma: 452
- Anime-játékfilmek: 3063
- Anime-sci-fi: 2729
- Anime-horror: 10695
- Anime-fantasy: 11146
- Anime-sorozatok: 6721
Koreai tartalmak
- Koreai sorozatok: 67879
- Koreai filmek: 5685
- K-drámák: 2638104
- K-drámák kezdőknek: 2953105
- Webtoonokon alapuló k-drámák: 2936382
- Koreai reality-műsorok: 3172587
- Koreai történelmi filmek: 2199580
- Díjnyertes koreai filmek: 1630482
Dokumentumfilmek és műsorok
- Stand-up comedy: 11559
- Politikai dokumentumfilmek: 7018
- Gasztronómiai és utazós műsorok: 72436
- Reality-műsorok: 9833
- Tévés dokumentumfilmek: 10105
- Late-night vígjátékok: 1402
- Mockumentary: 26
- Bűnügyi dokumentumfilmek: 9875
- Külföldi dokumentumfilmek: 5161
- Történelmi dokumentumfilmek: 5349
- Katonai dokumentumfilmek: 4006
- Sportdokumentumfilmek: 180
- Zenei és koncertdokumentumfilmek: 90361
- Utazási és kalanddokumentumfilmek: 1159
Zene és koncertek
- Zene: 1701
- Gyerekzene: 52843
- Country, western és folk: 1105
- Jazz és könnyűzene: 10271
- Latin zene: 10741
- Urban és tánczenei koncertek: 9472
- Világzenei koncertek: 2856
- Rock- és popkoncertek: 3278
- Musicalek: 13335
- Klasszikus musicalek: 32392
- Disney-musicalek: 59433
- Showbiz-musicalek: 13573
- Színpadi musicalek: 55774
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!