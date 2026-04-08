Hamis árakon jelenthették be a notebookokat

Az elmúlt években több olyan helyzetet is generált maga számára az ASUS, amelyből lehetetlen volt jól kijönnie. Csak a közelmúltban a hackerek prédáivá vált routereivel, továbbá a másfél millió forintos ára ellenére nevetséges tervezési hibát tartalmazó videókártyájával került be a hírekbe. Most itt az újabb epizód, ezúttal a notebookok piacáról.

Előfordulhatnak tévedések, de különösen gyanús az ASUS notebookos árazási botránya

Fotó: Jakob Owens / Unsplash

A legújabb anomália az egyelőre pozitív megítélésnek örvendő márkánál, hogy röviddel a piacra dobásukat követően 100-350 dolláros áremelést hajtott végre a legújabb notebookjain az Egyesült Államokban.

A termékek csak pár óráig voltak kaphatóak azokon az ajánlott fogyasztói áraikon, amelyeket az ASUS kommunikált a piacra dobásuk előtt és idején.

Megtépázhatja a cég hírnevét a notebookos botrány

Ennek leginkább azért van jelentősége, mert a termékekről a megjelenés napján teszteket megjelentetett kiadványok az eredeti ajánlott fogyasztói árak függvényében vizsgálták a laptopok ár-érték arányát.

Ha ténylegesen 100-350 dollárral drágábbak, az mindenképp negatívan befolyásolja az ár-érték arányaikat. Akár más árkategóriába is lökheti azokat, így kedvezőtlenebb lehet a tesztelők róluk alkotott véleménye.

Ennek megfelelően az ASUS lépése felveti a gyanút, hogy a gyártó manipulálni próbálhatta a notebookok korai tesztjeinek a konklúzióit, szándékosan alacsonyabb és hamis árakat közölhetett a sajtó munkatársaival.

This is BAD for our Snapdragon X2E conclusion. Best Buy & ASUS issued the wrong prices. They're going 🔼 by a LOT 🫠



Zenbook A16: $1,600 ▶️ $1,700



Zenbook A14: $1,150 ▶️ $1,350



Zenbook S16: $1,600 ▶️ $1,900



Zenbook S14: $1,900 ▶️ $2,000



Zenbook 14: $1,000 ▶️ $1,350 — Hardware Canucks (@hardwarecanucks) April 7, 2026

Hírünk írásáig a vállalat nem reagált a botránnyal kapcsolatos megkeresésekre, azonban jó magyarázatot kell találnia a furcsa helyzetre, ha nem kíván hiteltelenné válni a sajtó munkatársai és a vevők előtt.

