Lassú és forró a laptop? Ez is okozhatja!

A notebookokat használók leggyakoribb problémáját a lassúság jelenti, egyes modellek mindig döcögősen működnek, míg mások bizonyos körülmények között váltanak csigatempóra. A hiba okát leginkább az erőből kifogyott hardverek és a kártevőkkel fertőzött Windows szokták jelenteni, de a hibaelhárítást mindig a legegyszerűbb kérdések tisztázásával érdemes indítani.

Több olyan tényező is látható képen, amiből előbb vagy utóbb túlmelegedő notebook lesz

Fotó: RDNE Stock project/Pexels

A napokban nagy derültséget váltott ki egy Redditre feltöltött videó, amiben pont ezt tette egy szakember. Egy számítógépszerviz biztonsági kamerája rögzítette a lent megtekinthető jelenetet, a hölgy azzal vitte be a gamer laptopját, hogy túlhevül játék közben. A szervizesnek váratlanul könnyű dolga volt, a laptop bekapcsolása után minimálisan tesztelte, majd megforgatta a gépet, és máris rájött a hiba okára.

A tulaj lematricázta a laptop alját, blokkolta vele a hűtési rendszer szellőzőrácsait. Emiatt megrekedett a gép belsejében a forró levegő, és hiába pörögtek a hűtőventilátorok, nem tudták behúzni a hideg levegőt és kifújni a meleget.

Bárki blokkolhatja véletlenül a notebook hűtését

Az abszurd probléma bárkivel előfordulhat, különösen ha ágyban használja a notebookját. A paplanokhoz hasonló szövetek nemcsak a hűtőventilátorok légáramlását blokkolhatják, de a gépházhoz érve hőszigetelésként is működnek.

A túlmelegedő laptopok kétfajta viselkedést produkálnak:

felpörgetik a hűtőventilátorokat, ami miatt zajossá válnak,

továbbá lassulást előidézve csökkentik a processzor és a grafikus vezérlő üzemi órajeleit, hogy visszavágják a hőtermelést.

Ha ezek nem voltak elegek a probléma kezelésére, akkor egy bizonyos hőmérséklet elérése esetén egyszerűen kikapcsolnak a laptopok, hogy megelőzzék a végleges hardveres károsodást. Ezt abból lehet felismerni, hogy a laptop váratlan vészleállásakor egyes területeken ijesztően forró a burkolat.

A jó ideje használt laptopok esetén az is túlzott melegedést és lassulást okozhat, ha porhoz, szöszökhöz, állati szőrszálakhoz hasonló szennyeződések gyűlnek fel a hűtési rendszerben, esetleg tönkrement a hűtendő alkatrész és a hűtőborda közé tett hővezető paszta. Ezek a problémák csak a notebook szétszedésével és kitakarításával orvosolhatóak, ami a többség számára ijesztő feladat lehet, főleg ha csavarok helyett ragasztó tartja össze a számítógépet, így elkélhet egy hozzáértő segítsége.