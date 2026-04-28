Minden drágul, amiben nyomtatott áramköri lap van

A Reuters forrásai szerint az Egyesült Államok és Irán közti háború komoly fennakadásokat okozott az elektronikai ipar egyik alapvető eleme, a nyomtatott áramköri lap gyártásában. A helyzetet Irán egyik támadása váltotta ki, amely április elején leállította a szaúd-arábiai Jubail petrolkémiai komplexumban működő SABIC gyártását.

Csak áprilisban 40%-ot drágultak a nyomtatott áramköri lapok

Fotó: Vishnu Mohanan / Unsplash

A döntő többség számára a SABIC neve biztosan nem cseng ismerősen, de rendkívüli jelentősége van az elektronikai iparban: a NYÁK-lapok gyártásához szükséges, nagy tisztaságú PPE gyanta iránti globális igény 70%-át elégíti ki.

Már ha rendben üzemel, azonban az iráni támadás miatt leállt, és nem világos, hogy mikor indulhat újra a termelése. Ezen túlmenően a háború súlyos logisztikai nehézségeket is generált a termékeinek szállításában.

Máris kilőtt a nyomtatott áramköri lap ára

A nyomtatott áramköri lapok ára már a tavalyi év vége óta folyamatosan emelkedik, főként a rézfólia és az üvegszál hiánya miatt. A SABIC termelésének leállása már csak a végső kenet volt, áprilisban 40%-kal robbant el a NYÁK ára.

Emiatt a Samsungot, az SK Hynixot és az AMD-t is az ügyfelei között tudó, dél-koreai Daeduck Electronics NYÁK-gyártó máris tárgyalásokat kezdeményezett a nagy vevőivel az árak kapcsán.

A nyomtatott áramköri lapok drágulása minden fogyasztói és ipari terméket érinteni fog, amelyben NYÁK található. A szakemberek szerint a belátható jövőben semmi jóra sem lehet számítani, évekre a jelenlegi árak válhatnak a megszokottá a NYÁK-piacon.

Ennek részbeni oka, hogy a memóriaválságot is okozott, mesterséges intelligenciás cégek fel voltak készülve arra, hogy az őrült vásárlásaik idővel a NYÁK-ok árát is felhajtják majd, és hajlandóak kifizetni értük az őrült összegeket.

Emiatt ugyanaz történhet, mint ami a memóriapiacon is: a megszokott ügyfelek rovására a lapgyártók priorizálhatják a számukra készülő, méregdrágán eladható termékek gyártását.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!