Nincs több reggeli elalvás az okos párnahuzattal

A gazdáikat netkapcsolat nélkül cserben hagyó okoságyak után sokakban fogyni kezdett a türelem az alvásipar műszaki innovációival szemben. Szerencsére most az okos párnahuzat képében egy ötletes, fontos, ráadásul megfizethető újdonsággal álltak elő a Nottingham Trent Egyetem kutatói.
Az okos párnahuzatot alapvetően a siketek és nagyothallók panaszai inspirálták. Az érintetteknek akad egy óriási problémájuk: az ágyban fekve és főként alvás közben nem veszik észre a mobiljuk csörgését, legyen szó ébresztésről vagy bejövő hívásról.
Ezen túlmenően a tüzet, szén-monoxidot vagy betörést jelző riasztórendszerek vijjogása is könnyen elkerülheti a figyelmüket, legrosszabb esetben halálos következményekkel.
Rezgéssel kommunikál az okos párnahuzat
A problémák megoldására a kutató előálltak az okos párnahuzattal, a plusz kiegészítőt a párna és a normál párnahuzat közé lehet tenni. Nagyon egyszerűen működik, vibrálással képes felhívni a figyelmet a mobilok értesítéseire, legyen szó ébresztésről, hívásról, vagy épp a telefonnal összeköttetésben álló riasztórendszer jelzéséről.
A tölthető akkuról működő okos párnahuzat természetesen mosható, a kezelőappjában pedig állítható, hogy milyen típusú értesítés esetén milyen legyen a vibráció ritmusa és erőssége.
A prototípus huzatot a barcelonai ACM CHI konferencián mutatták be a fejlesztői, és jelenleg ipari partnert keresnek a piacra dobásához, a remények szerint már a belátható jövőben megvásárolható termékké válhat.
