Nincs több reggeli elalvás az okos párnahuzattal

A siketeknek és nagyothallóknak akár az életét is megmentheti. Egyszerű és ötletes az okos párnahuzat.
A gazdáikat netkapcsolat nélkül cserben hagyó okoságyak után sokakban fogyni kezdett a türelem az alvásipar műszaki innovációival szemben. Szerencsére most az okos párnahuzat képében egy ötletes, fontos, ráadásul megfizethető újdonsággal álltak elő a Nottingham Trent Egyetem kutatói.

Szabályozható, hogy milyen értesítések esetén hogyan vibráljon az okos párnahuzat
Fotó: Nottingham Trent Egyetem

Az okos párnahuzatot alapvetően a siketek és nagyothallók panaszai inspirálták. Az érintetteknek akad egy óriási problémájuk: az ágyban fekve és főként alvás közben nem veszik észre a mobiljuk csörgését, legyen szó ébresztésről vagy bejövő hívásról.

Ezen túlmenően a tüzet, szén-monoxidot vagy betörést jelző riasztórendszerek vijjogása is könnyen elkerülheti a figyelmüket, legrosszabb esetben halálos következményekkel.

Rezgéssel kommunikál az okos párnahuzat

A problémák megoldására a kutató előálltak az okos párnahuzattal, a plusz kiegészítőt a párna és a normál párnahuzat közé lehet tenni. Nagyon egyszerűen működik, vibrálással képes felhívni a figyelmet a mobilok értesítéseire, legyen szó ébresztésről, hívásról, vagy épp a telefonnal összeköttetésben álló riasztórendszer jelzéséről.

A tölthető akkuról működő okos párnahuzat természetesen mosható, a kezelőappjában pedig állítható, hogy milyen típusú értesítés esetén milyen legyen a vibráció ritmusa és erőssége.

A prototípus huzatot a barcelonai ACM CHI konferencián mutatták be a fejlesztői, és jelenleg ipari partnert keresnek a piacra dobásához, a remények szerint már a belátható jövőben megvásárolható termékké válhat.

