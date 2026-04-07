Hiába írják rájuk, ezek a mobileszközök nem biztos, hogy vízállóak!

Egyre többen tapasztalják döbbenten, hogy vízállónak hitt okosórájuk megadta magát a nedvességnek. Egy redditező Galaxy Watch 5 Pro modellje tönkrement a tengerparti úszás során, a készülék belsejében korrózió nyomai mutatkoztak. Egy másik panaszosnál az első generációs Apple Watch SE okosóra halálozott el, szintén úszás során történt beázás miatt.

Könnyen elronthatja a buli hangulatát az okosóra beázás miatti elhalálozása

Az esetek nem egyediek és véletlenek: az okosórák vízállósága sokkal korlátozottabb, mint azt sok vásárló feltételezi, főleg ha régebb óta használt modellről van szó.

Mitől függ az okosóra vízállósága?

Egyetlen gyártó sem nevezi készülékét konkrétan vízhatlannak, helyette IP-besorolást vagy ATM-értéket használnak. Ezek laboratóriumi körülmények között, nyugodt édesvízben, új készülékekkel elvégzett tesztek eredményei.

Az említett Galaxy Watch 5 Pro kézikönyve például kimondja, hogy a vízállóság nem garantált, amennyiben a készüléket a szabványtól eltérő körülmények között használják. Jelen esetben IP68-ról van szó, így a megfelelőségi teszt során nyugalmi állapotban lévő édesvízbe tették az órát, 30 percig 1,5 méter mélységben tartották. Nem ázott be, úgyhogy megkapta az IP68-minősítést.

Viszont ez a teszt nem reflektál a sós vagy klóros vízben való az úszáshoz hasonló, valós életbeli használati körülményekre. További problémát jelent, hogy az okosórák vízállósága idővel romlik: egy legkülönfélébb vegyi és mechanikai hatásoknak kitett, már három éve viselt óra sokkal kevésbé vízzárt, mint újkorában volt.

A gyártók általában azt javasolják, hogy a nem édesvízzel való érintkezés esetén azonnal érdemes szárazra törölni az okosórákat. A Samsung konkrét példaként a sós vizet, a kávét, az üdítőt, az uszodai vizet, a szappanos vizet, az olajat, a parfümöt, a naptejet, a kézfertőtlenítőt, továbbá a kozmetikai cikkekhez hasonló vegyszereket hozza fel olyan dolgokként, amelyekkel jobb, ha nem is érintkeznek az okosórái.

Ennek megfelelően aki ragaszkodik ahhoz, hogy okosórában kíván úszni, az jobban jár, ha maximális védelemmel hirdetett modellt vesz magának. Viszont a legjobb ötlet továbbra is az, hogy ugyanúgy kerülni kell az okosóra vízzel való érintkezését, mintha semmiféle ígéret sem volna a vízhatlanságra.