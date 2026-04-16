Megvadultak a legújabb frissítéstől az okosórák

Az okosórák sosem a rendkívüli akkus üzemidejükről voltak híresek, azonban internetes panaszok alapján a legutóbbi szoftverfrissítéstől teljesen megvadultak egyes vevőknél a Samsung Galaxy Watch termékek. Az érintettek eddig a Galaxy Watch 5 és a Galaxy Watch 6 Classic modellekről panaszkodtak, egy viselőnél egész naposról 4-5 órára csökkent az üzemidő.

Rendkívüli akkumerülésről panaszkodnak egyes Galaxy Watch okosórák viselői

Fotó: Samsung

Egy másik panaszos az okosórájának mobilappján keresztül potenciálisan rájött a rendkívüli akkumerülés közvetlen okára: valamilyen oknál fogva érthetetlenül aktív a Google Play-szolgáltatások rendszerfolyamat, az esetében az akkuterhelés bő 16 százalékárt felelt.

Nincs egyértelmű megoldás az okosórák gondjára

A problémáktól szenvedők két dologgal próbálkozhatnak. Elsőként az okosóra teljes újraindítását érdemes megejteni, ha pedig ez nem válik be, akkor a gyári alaphelyzetbe való visszaállítás jöhet szóba, bár ezután sajnos újból nulláról be kell állítani az eszközt.

Hírünk írásáig a Samsung nem szólalt meg az ügyben, így nem világos az álláspontja a vevői panaszok kapcsán.

