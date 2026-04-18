Az okosóránk is figyel minket – ezeket az adatokat gyűjti rólunk

Az okosóra és fitneszkarkötő az elmúlt években a mindennapi viselet részévé váltk. Lépésszámlálás, alváskövetés, pulzusmérés, véroxigénszint-figyelés, stresszszint-becslés – a modern eszközök egyre több élettani paramétert képesek mérni, és ezt sokan hasznosnak találják. Amit azonban kevesebben gondolnak végig, az az, hogy mindezek az adatok hová kerülnek, ki férhet hozzájuk, és mire használják fel őket.

Nem kell lemondani róla – de az okosóra beállításait érdemes alaposan átnézni

A helyzet korántsem egyszerű: az egészségügyi adatok a legérzékenyebb személyes információk közé tartoznak, és az okosóra folyamatosan, automatikusan gyűjti őket – sokszor anélkül, hogy pontosan tudnánk, mit engedélyeztünk a készülék első beállításakor.

Milyen adatokat gyűjt az okosóra?

A legfontosabb adatkategóriák, amelyeket egy modern okosóra rögzít és továbbít:

Az egészségügyi és élettani adatok a legérzékenyebb kategóriát alkotják. A pulzusszám, az alvási ciklusok, a véroxigénszint, a menstruációs ciklus követése vagy a stresszszint-becslés mind olyan információk, amelyeket orvosok, biztosítók vagy munkaadók is értékesnek találhatnának. Ezeket az adatokat a gyártók szervereire szinkronizálja az eszköz, és a felhasználási feltételek sokszor lehetővé teszik harmadik felekkel való megosztásukat is.

A helyadatok szintén folyamatosan gyűlnek, ha a GPS funkció aktív. Az okosóra pontosan tudja, merre futottunk, merre sétáltunk, hol töltöttük a napunkat – és ezek az adatok egy rendkívül részletes képet festenek a mindennapi szokásainkról, amelyet hirdetési célokra is fel lehet használni.

A viselkedési adatok kevésbé nyilvánvalók, de szintén értékesek. Mikor kelünk, mikor fekszünk, mennyit mozgunk, mikor vagyunk stresszesek – ezek a minták hosszú távon egy meglepően pontos személyes profilt alkotnak, amelyet az eszköz gyártója és partnerei elemezhetnek.

Mit tehetünk az adatvédelmünk érdekében?

Az okosóra adatainak védelme néhány konkrét lépéssel jelentősen javítható. Érdemes rendszeresen átnézni a gyártó alkalmazásának adatvédelmi beállításait, és letiltani azokat az adatmegosztási opciókat, amelyek harmadik feleknek – például hirdetési partnereknek vagy kutatóintézeteknek – engedélyeznek hozzáférést. A GPS-t érdemes csak akkor bekapcsolni, ha valóban szükségünk van rá, és kikapcsolt állapotban tartani egyébként. Emellett fontos tudni, hogy az egészségügyi adatok törlésére is van lehetőség a legtöbb platformon – a Garmin Connect, a Google Fit, a Samsung Health és az Apple Health alkalmazásokban egyaránt megtalálható ez a funkció, ha tudunk hol keresni.