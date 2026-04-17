Nem akarnak önvezető taxiba ülni az utasok

Az európaiak számára továbbra is egzotikus jelenségek a robottaxik, hiszen az egy évtizeddel ezelőtti színre lépésük ellenére a kontinensen továbbra sem érhetőek el, eddig Észak-Amerikában és Ázsiában tesztelték azokat az önvezető taxis cégek. A helyzet a következő hónapokban változhat meg, az ígéret szerint hamarosan Európában elsőként a horvát fővárosban foghatnak majd maguknak önvezető taxit az utasok.

Még idén Európában is szolgálatba állhatnak az első önvezető taxik

Mindezek ellenére továbbra is nagy kérdés, hogy egyáltalán mennyi igény van ezekre a járművekre. Az Electric Vehicle Intelligence Report közvélemény-kutatása alapján továbbra is óriási a velük szembeni bizalmatlanság, az amerikai válaszadók 53 százaléka biztosan nem lenne hajlandó robottaxiba ülni, míg 26 százalékuk bizonytalan a kérdésben.

A megkérdezettek 21 százaléka állította, hogy biztosan hajlandó lenne robottaxival utazni.

Sosem lehet elég biztonságos az önvezető taxi?

Ezt követően a kutatók elméleti síkra tértek át: a kérdés újbóli megválaszolását kérték, azt feltételezve, hogy az önvezető taxik bizonyítottan 100%-ig biztonságosak. Az álláspontok meglepően keveset változtak: a válaszadók 42%-a még így sem lenne hajlandó robottaxiba ülni, míg a bizonytalanok aránya 22%-ra csökkent.

A taxisok nagy örömére szolgálhat, hogy ha az emberek választhatnak egy 100%-ban biztonságos önvezető taxi és egy ember által vezetett taxi között, akkor csak 12% választaná biztosan a robottaxit, míg 56% garantáltan az emberi sofőrösre szavazna.

Ha a robottaxis fuvar 5 dollárral olcsóbb lenne, akkor 19% lenne hajlandó abba ülni, míg 48% továbbra is a sofőr vezette járművet választaná.

Az önvezető taxikkal kapcsolatos félelmek érthetőek annak fényében, hogy a közlekedési lámpák leállásához hasonló, váratlan és szokatlan események a mai napig képesek szinte megbénítani a járműveket. Ezen felül Kínában március végén volt egy csúnya incidens, rendszerhiba miatt több száz robottaxi egyszerűen lecövekelt menet közben, amiből balesetek is származtak.

