biztonság

Kamerás ajtócsengő, okosizzó, robotporszívó: az otthoni eszközeink a leggyengébb láncszemek a hálózaton

14 órája
Olvasási idő: 7 perc
A legtöbb támadó nem a tévét akarja – hanem amit a tévén keresztül elér. Egy egyszerű okoseszköz is belépési pontként szolgálhat a teljes otthoni hálózatunkba – ha nem védjük meg megfelelően.
biztonságkameraokosotthon rendszerrobotporszívóokosotthon

Az okosotthon-eszközök piaca az elmúlt évtizedben robbanásszerűen növekedett. Ma már szinte minden háztartásban találunk legalább néhány wifi-re csatlakoztatott kütyüt: robotporszívót, okos termosztátot, biztonsági kamerát, hangvezérelt asszisztenst vagy éppen okosizzót. Ezek az eszközök valóban kényelmesebbé teszik a mindennapokat – csakhogy a legtöbb felhasználó nincs tisztában azzal, hogy minden egyes ilyen eszköz egy újabb belépési pontot jelent a hálózaton, amelyet a gyártók sokszor megdöbbentően gyenge biztonsági megoldásokkal védenek.

Az okosotthonok a különböző automatizációk segítségével teszik kényelmesebbé az életünket. De ennek ára is van!

Miért sebezhetők különösen az IoT-eszközök?

Az IoT – vagyis a dolgok internete – eszközöket elsősorban kényelemre és alacsony előállítási költségre tervezik, nem pedig biztonságra. A gyártók sokszor egyszerű, könnyen kitalálható gyári jelszavakat alkalmaznak, amelyeket a felhasználók többsége sosem változtat meg. Az eszközök firmware-je ritkán frissül automatikusan, így a felfedezett biztonsági rések hosszú ideig kihasználhatók maradnak. Ráadásul ezek az eszközök folyamatosan online állapotban vannak, és rendszeresen kommunikálnak külső szerverekkel – ez a forgalom pedig nem mindig titkosított.

A kamerás ajtócsengő és a biztonsági kamera különleges kockázata

A kamerás ajtócsengők és az otthoni biztonsági kamerák különösen érzékeny eszközök, hiszen valós idejű képet közvetítenek az otthonunkról és környezetéről. Ha egy támadó hozzáfér ezekhez az eszközökhöz, nemcsak a kameraképet láthatja, hanem a hálózaton lévő többi eszköz felé is utat nyithat. Több nagy gyártó termékeit is érték már olyan támadások, amelyek során idegenek férhettek hozzá az élő kameraképhez – mindezt úgy, hogy a tulajdonos semmit sem vett észre.

Hogyan használják ki a támadók az okoseszközöket?

A kiberbűnözők számos módszerrel élnek, ha otthoni hálózatokba szeretnének behatolni:

  • Gyári jelszavak kihasználása: Sok eszköz „admin/admin" vagy hasonlóan egyszerű jelszóval érkezik, amelyet automatikus szkriptekkel percek alatt fel lehet törni.
  • Elavult firmware: A frissítetlen szoftver ismert biztonsági réseket tartalmaz, amelyeket a támadók könnyen kiaknázhatnak.
  • Botnet-hálózatba szervezés: A feltört eszközöket a támadók saját céljaira használják – például más rendszerek elleni támadásokhoz –, miközben mi mit sem sejtünk róla.

Mit tehetünk az okosotthonunk védelméért?

A legfontosabb lépés a gyári jelszavak azonnali megváltoztatása minden új eszközön. Emellett érdemes a router beállításaiban külön vendéghálózatot létrehozni az IoT-eszközök számára, hogy ezek ne ugyanazon a hálózaton legyenek, mint a számítógépünk vagy a telefonunk. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy elérhető-e firmware-frissítés az eszközeinkhez, és ha igen, telepítsük azt mielőbb. Végül kapcsoljuk ki az összes olyan funkciót, amelyet nem használunk – különösen a távoli elérést, ha nincs rá szükségünk.

Összefoglalás

Az okosotthon-eszközök kényelme valódi, de a biztonsági kockázataik sem elhanyagolhatók. A robotporszívótól a kamerás ajtócsengőig minden wifi-re csatlakoztatott eszköz potenciális belépési pont a hálózatunkba. Néhány egyszerű lépéssel – erős jelszavakkal, rendszeres frissítésekkel és elkülönített IoT-hálózattal – azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot, és élvezhetjük az okosotthon nyújtotta kényelmet anélkül, hogy felesleges veszélynek tennénk ki magunkat.

