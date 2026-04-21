Korlátozni fogja a fiatalkorúakat a PlayStation

A Microsoft tavalyi hasonló lépését követően a Sony is rossz hírrel szolgált a brit és ír fiatalok számára, 2026 júliusától megkezdi a kötelező életkor-ellenőrzést a PlayStation 4 és a PlayStation 5 konzolokon. A lépés célját az Egyesült Királyság fiatalkorúak online védelméről szóló törvényének való megfelelés jelenti, és jelentős hatással lesz a konzolokon elérhető funkciókra.

Szinte minden közösségi funkciót le fog tiltani a fiatalkorúaknál a PlayStation

Fotó: Nik / Unsplash

A Sony konzoljai nem fogják egy az egyben kikényszeríteni a korellenőrzés végrehajtását. Viszont aki nem igazolja a PlayStation-fiókjában júliusig a felnőttkorúságát, azt automatikusan fiatalkorúként fogja kezelni a rendszer, és letiltja a konzolok közösségi funkcióihoz és egyes appjaihoz való hozzáférését.

Funkciókat tilt le a fiatalok védelmében a PlayStation

A fiatalkorúak és a korigazolás hiányában akként kezelt felnőttek nem férhetnek majd hozzá többek közt a hangalapú csevegéshez, az üzenetküldéshez, a csoportos beszélgetésekhez, a harmadik felek által készített kommunikációs appokhoz, továbbá élő közvetítést sem indíthatnak a YouTube és a Twitch platformokra.

A korellenőrzést a Yoti végzi a Sony megbízásából, a felnőttkorú gamerek a telefonszámuk megadásával, arcfelismeréssel, továbbá fényképes okmány bemutatásával tudhatják le a folyamatot.

Érdekességként tavaly az Xbox is ezt a céget választotta a korellenőrzési partnerének, szintén az Online Safety Actnek való megfelelés miatt. A Sony szerint az Egyesült Királyságban és Írországban máris elvégezhető a korellenőrzés, a felnőtt gamereknek nem muszáj megvárniuk a követelmény júliusi élesedését.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!