Van olyan ország, ahol fizetnek a fiataloknak a randiappok használatáért

Mindegyik fejlett társadalom küzd az elmagányosodással és a népességcsökkenéssel, és ugyan sokféle problémamegoldási kísérlet történt, ám azok nem vezettek érdemi eredményre. A japán Kócsi prefektúra most teljesen újfajta koncepcióval próbálkozik, pénzügyi támogatást fog kínálni az egyedülállóknak a randiappok prémium változatainak a használatához. A 20-39 év között lévők akár évi 20 ezer jent, durván 40 ezer forintot is költhetnek majd közpénzből a párkeresési esélyeik növelése érdekében.

Kifizeti az állam a prémium randiappozást, csak találjanak maguknak párt a fiatalok

Fotó: Alan Quirvan / Unsplash

A program a Shikoku szigetén található prefektúra sajátos kihívásaira is reagál, a régióban meglehetősen alacsony a népsűrűség, ami további akadályt gördít az általános ismerkedés és a párkeresés elé. Az állami támogatással a prefektúra vezetői szeretnék elérni, hogy senkit se hátráltassanak anyagi okok a randiappok lehető leghatékonyabb használatában.

Ennyibe kerül évente a prémium randiappozás

Egy helyi tisztviselő szerint rendkívül egyszerűen történt a prémium randiappok használatára igényelhető támogatás maximum összegének a megállapítása: megnézték, hogy mennyibe kerülnek évente a közismert és népszerű társkereső szolgáltatások előfizetései.

Nagy átlagban évi közel 20 ezer jenes értékeket láttak, így ennyi lett a támogatás felső plafonja, az összeg a többség esetében fedezi a prémium társkeresés költségét.

Aki több randiapp használata miatt nem fér bele a keretbe, az kénytelen lesz a fennmaradó összeget a saját zsebéből fedezni, de így sem érheti szó a ház elejét, elvégre hallatlan jellegű támogatásról van szó.

A héten nem ez az első szokatlan hír Japánból, Tokióban börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, mert filmeket és sorozatokat spoilerezett el az interneten.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!