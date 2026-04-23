Azonnal frissítsen, ha ilyen SSD-t vett a közelmúltban

Riasztást adott ki a japán Kioxia a néhány hónapja piacra dobott EXCERIA G3 szilárdtest-meghajtóját megvásárolt számítógépezők számára, állítása szerint a létező leghamarabb telepíteni kell az SSD legújabb rendszerszoftverét. Ezúttal nem a Windowst kell frissíteni, arról a firmware-ről van szó, amely közvetlenül a meghajtó vezérlőchipjén fut.

A tavalyi év végén piacra dobott SSD-meghajtót jó eséllyel javarészt asztali számítógépekbe vásárolták a vevők, 1 TB és 2 TB kapacitásokban érhető el. Az egyik megfizethetőbb, már PCI Express 5.0 szabványú termékről van szó, már amennyire az akut memóriaválság miatt megfizethetőek ezek a termékek.

A Kioxia nem ment bele a sürgős frissítéssel kapcsolatos részletekbe, ám a kurta tájékoztatása szerint kritikus hibát javított az EXCERIA G3 szoftverében, a vevőknek az EVFATR.0 változatról kell most frissíteniük az EVFATR.1 kiadásra.

A kritikus probléma alatt általában adatvesztési kockázattal járó üzemzavart szoktak érteni az SSD-meghajtók gyártói.

A frissítés elvégzéséhez elsőként telepíteni kell a Kioxia hivatalos weblapjáról letölthető SSD Utility kezelőprogramot, a megnyitását követően a Firmware Update menüben indítható el a javított szoftver telepítése. A meghajtókkal rendelkezők ezen a támogatási oldalon érik el az összes szükséges információt és a meghajtókezelő programot.

