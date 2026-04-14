Feltörték a szállásoldalt, csalók vadásznak a használóira

Az egyik legismertebb online foglalási platform hétfőn megerősítette, hogy hackerek felhasználói adatokat loptak tőle. A Booking.com szerint a kiszivárgott információk között az ügyfelek nevei, e-mail-címei, telefonszámai és foglalási adatai találhatóak meg. Fizetési adatok nem kerültek rossz kezekbe a szállásoldal hackelése miatt.

Mobilon keresik az internetes csalók a szállásoldal hackelésében érintetteket

Fotó: Beth Macdonald / Unsplash

A vállalat tájékoztatása szerint a gyanús tevékenységet időben észlelték, és lépéseket tettek a probléma megfékezésére, továbbá megkezdték az érintett felhasználók kiértesítését az adatvédelmi incidensről.

További részletekkel viszont nem szolgált a Booking.com, így azt sem tudni, hogy pontosan mikor és hogyan történt a kibertámadás, továbbá hány felhasználó érintett az adatszivárgásban.

Már cserkészik a szállásoldal felhasználóit a csalók

Internetes beszámolók szerint a csalók már megkezdték a hackelésben érintett felhasználók megkörnyékezését. Az egyikük két héttel ezelőtt a WhatsAppon kapott gyanús üzeneteket, amelyekben szerepeltek a személyes adatai és a foglalásával kapcsolatos információk.

A megkeresett személy átlátott a szitán és nem reagált a gyanús üzenetekre. Emiatt nem derült ki, hogy mire játszott a támadó, de az ilyen esetekben általában adathalász oldalakon jelszavakat és kártyaadatokat próbálnak kicsalni az emberekből.

A Booking tájékoztatása szerint fizetési adatok nem kerültek ki, így legalább attól nem kell félniük az áldozatoknak, hogy a hackerek illetéktelenül megterhelhetnék a bankkártyáikat és a hitelkártyáikat.

