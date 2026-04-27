Megfosztja az embereket a szerzői jogaiktól egy szolgáltatás

A generatív mesterséges intelligenciák betanítása lehetetlen volna anélkül, hogy a fejlesztőcégeik ne dolgoznának fel engedély nélkül és ipari mennyiségben szerzői jog által védett anyagokat, legyen szó írott tartalmakról, fotókról, mozgóképekről, vagy akár programkódokról. Emiatt számos szerzői jogi per indult már vegyes eredményekkel, az MI-cégek azzal védekeznek, hogy a termékeik közvetlenül nem reprodukálják a tanításukkor beléjük táplált adatokat.

Jogi értelemben megfosztja a szerzői jogaiktól a programozókat egy szolgáltatás

Most a Malus.sh nevű új szolgáltatás jóvoltából szintet lépett a szabad rablás, ez bevallottan arra való, hogy jogi értelemben megfossza a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztőit a szerzői jogaiktól. Az eszköz az eredeti funkcionalitásukat megtartva képes újraírni a programkódjaikat, a kiadott kódja pedig jogi értelemben van annyira egyedi, hogy egy szerzői jogi per során bajos bizonyítani a jogsértést.

A szolgáltatás weblapja elsőre szatírának tűnhet a nyelvezete miatt, ám a tapasztalatok szerint egyáltalán nem viccről van szó: tényleg kínálja azt a szolgáltatást, amit reklámoz.

Felszabadításnak nevezik a szerzői jogfosztást

A szolgáltatás segítségével a zárt forráskódú szoftvereket fejlesztői anélkül használhatják fel mások munkáját, hogy kötelezően meg kellene említeni őket, és ami ennél is fontosabb: megkötnék a kezeiket a felhasznált szoftveres komponensek nyílt forráskódú licenceinek egyéb kikötései.

„Saját fejlesztésű MI-robotjaink bármilyen nyílt forráskódú projektet önállóan újraalkotnak a nulláról. Az eredmény? Jogilag elkülönülő kód, vállalatbarát licenceléssel. Nincs forrásmegjelölés. Nincs copyleft. Nincs probléma” – olvasható a szolgáltatás webhelyén.

