Így szabadítsuk fel tárhelyet a telefonunkon törölgetés nélkül

Egy tele telefon nemcsak azért bosszantó, mert nem tudunk több fotót készíteni – a szűkös tárhely a teljesítményt is rontja, lassítja az alkalmazások betöltését és akadályozza a rendszerfrissítéseket. Sokan ilyenkor azonnal a tartalmak törlésének esnek neki, holott a probléma jelentős részét nem a tudatosan elmentett fájlok, hanem a háttérben felhalmozódó szemét okozza.

Nem kell lemondanunk a kedvenc alkalmazásainkról vagy a fotóalbumunkról ahhoz, hogy újra legyen szabad tárhely a telefonon.

A jó hír az, hogy ezeknek az adatoknak a nagy részére egyáltalán nincs szükségünk, és eltávolításuk egyetlen értékes fájlunkat sem érinti. Mutatjuk, hol érdemes kezdeni.

Mi foglalja a legtöbb tárhelyet?

A tárhely visszaszerzésének leghatékonyabb módjai, amelyeket sorban érdemes végigpróbálni:

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése az egyik leggyorsabb és leghatásosabb lépés. Az appok idővel rengeteg ideiglenes adatot halmoznak fel – letöltött képeket, videókat, előnézeti fájlokat –, amelyek a normál használathoz egyáltalán nem szükségesek. Androidon az alkalmazáskezelőben minden appnál külön törölhetjük a cache-t, iOS-en az app törlése és újratelepítése hozza ugyanezt az eredményt. Különösen a közösségimédia-alkalmazások, a térképprogramok és a streaming appok halmoznak fel nagy mennyiségű ideiglenes adatot.

A felhőbe már feltöltött fotók és videók helyi másolatainak eltávolítása szintén gigabájtokat szabadíthat fel. Ha a Google Fotók vagy az iCloud automatikusan biztonsági másolatot készít a képeinkről, nincs szükség arra, hogy azok a telefon belső tárhelyén is ott legyenek. Mindkét alkalmazásban van lehetőség arra, hogy a már feltöltött tartalmakat töröljük a készülékről, miközben a felhőben megmaradnak és bármikor elérhetők maradnak.

A duplikált fotók és videók szintén meglepő mennyiségű tárhelyet foglalhatnak el. Sokan észre sem veszik, hogy ugyanaz a kép többször is szerepel a galériájukban – egy-egy szerkesztési munkamenet, burst fotózás vagy másolás után. Számos ingyenes alkalmazás képes automatikusan megkeresni és csoportosítani a duplikátumokat, amelyek közül aztán mi dönthetjük el, melyiket tartjuk meg.

Mit tegyünk, ha mindez sem elegendő?

Ha a fenti lépések elvégzése után is szűkös a tárhely, érdemes megvizsgálni, hogy mely alkalmazások foglalják a legtöbb helyet – ezt mind Androidon, mind iOS-en a telefon beállításaiban meg lehet tekinteni. Sokszor kiderül, hogy egy-két ritkán használt app több tárhelyet foglal, mint az összes többi együttvéve. Ezeket érdemes eltávolítani, és ha mégis szükségünk van rájuk, bármikor újratelepíthetők. A streaming alkalmazásoknál az offline letöltések rendszeres törlése szintén sokat segíthet.